"Путин хотел ударить дроном по Иисусу Христу": сторонница Трампа показала последствия удара по Лавре

Американская ультраправая блогерша и сторонница президента США Дональда Трампа Лора Лумер опубликовала видео из Киево-Печерской лавры, в котором резко раскритиковала Россию за удары по украинским святыням. Она заявила, что Кремль не может называть себя защитником христианства, если атакует один из древнейших монастырей Украины.

Как говорится в видео, которое она опубликовала на своей странице в X, женщина посетила Киево-Печерскую лавру, чтобы показать последствия российского нападения, произошедшего 15 июня. В своей публикации Лумер написала: "Путин организовал дронный удар по Иисусу Христу. Возрождённый Рейх и Россия не хотят, чтобы вы увидели это видео".

В начале видео блогер назвала Киево-Печерскую лавру старейшим монастырем Украины и показала интерьеры храма, обратив внимание на его архитектуру, росписи и отделку сусальным золотом.

По её словам, в ходе российского удара двумя беспилотниками "Шахед" были выбиты окна храма, а обломки упали внутрь здания. В частности, это едва не привело к масштабному пожару, ведь значительная часть внутренней отделки храма выполнена из дерева, покрытого сусальным золотом.

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Блогерша также подвергла сомнению заявления Кремля о защите христианских ценностей. Она подчеркнула, что Владимир Путин регулярно позиционирует Россию как "защитника христианства", однако, по её мнению, такие заявления противоречат ударам по религиозным памятникам в Украине.

Особое внимание Лумер обратила на место, куда попали осколки после атаки. Она заявила, что поврежденные окна расположены непосредственно за изображениями Девы Марии и Иисуса Христа, в связи с чем сделала эмоциональный вывод, что российские военные "пытались поразить дроном Иисуса Христа".

"Я считаю настоящим лицемерием то, что Владимир Путин постоянно представляет Россию как защитника христианства. Он говорит о "денацификации" Украины и оправдывает вторжение якобы стремлением сделать её частью своей христианской империи. Но если Россия действительно защищает христианство, то зачем атаковать дронами старейший монастырь Украины? Больше всего меня поразил даже не сам удар, а то, под каким углом дроны залетели в храм. Создается впечатление, что Путин и российские военные пытались поразить дроном Иисуса Христа", — говорит она на видео.

Американская ультраправая блогерша и сторонница президента США Дональда Трампа Лора Лумер посетила Киево-Печерскую лавру Фото: Facebook

Во время экскурсии, по словам блогерши, ей также рассказали, что в результате взрыва было повреждено изображение Девы Марии. Она отметила, что на иконе остались следы копоти после пожара, которые впоследствии пришлось очистить.

"Мне только что провели экскурсию по Лавре и рассказали, что после удара загорелся образ Девы Марии. Это уже трудно разглядеть, ведь последствия пожара убрали, но если присмотреться, видно, что красный цвет на ее одежде стал темнее, а на иконе остались следы обгоревшей сажи, которую пришлось отмывать. Мне также рассказали, что именно Дева Мария якобы защитила Иисуса Христа от огня, ведь весь дым и обломки от "Шахеда" припали именно на её изображение", — пояснила блогерша.

В конце своего выступления Лумер раскритиковала часть американских правых комментаторов и инфлюенсеров, которые положительно отзываются о России. Она заявила, что нельзя называть Россию оплотом христианства или свободы, если её армия наносит удары по древнейшим украинским святыням.

По словам блогерши, российская пропаганда пытается создать образ России как защитника традиционных ценностей, однако, по её мнению, нападения на религиозные объекты полностью противоречат таким утверждениям.

"Мне противно слышать, как некоторые американские инфлюенсеры и представители альтернативных правых, в частности Такер Карлсон, Кэндис Оуэнс и Ник Фуэнтес, называют Россию оплотом свободы, надежды и христианства. Вы не можете всерьёз говорить о защите христианских ценностей, если одновременно наносите удары дронами по старейшему монастырю Украины и фактически пытаетесь поразить изображение Иисуса Христа. Я хотела показать это видео, потому что людей постоянно засыпают российской пропагандой. По моему мнению, нельзя называть себя защитником христианства, если пытаешься поразить дроном Иисуса Христа", — заявила женщина.

Кроме того, заместитель главы Офиса президента Сергей Кислица на своей странице в Facebook также рассказал о визите Лоры Лумер в Украину. По его словам, они пообщались, после чего вместе посетили Киево-Печерскую лавру. Он отметил, что даже для него вновь увидеть последствия российского удара по святыне, который, по его словам, "дроном взорвал сердце христианства", стало очень сильным и трогательным переживанием. Также Кислица поблагодарил Лумер за то, что она проявила инициативу и приехала в Украину именно сейчас.

Напомним, что 15 июня во время массированной российской атаки на Киев была повреждена Киево-Печерская лавра — в результате удара загорелась крыша Успенского собора. Благодаря оперативным действиям духовенства и спасателей с территории лавры успели эвакуировать древние иконы, богослужебные предметы и другие святыни.

Позже в СБУ пояснили, что российские войска нанесли удар по Успенскому собору Киево-Печерской лавры с помощью дрона-камикадзе "Герань-2" ("Шахед"). На месте попадания правоохранители обнаружили обломки беспилотника, в частности части корпуса и двигателя с маркировкой, свидетельствующей о том, что отдельные комплектующие были изготовлены в особой экономической зоне "Алабуга" в российском Татарстане.