"Путін хотів поцілити дроном в Ісуса Христа": прихильниця Трампа показала наслідки удару по Лаврі

Американська ультраправа блогерка та прихильниця президента США Дональда Трампа Лора Лумер оприлюднила відео з Києво-Печерської лаври, у якому різко розкритикувала Росію за удари по українських святинях. Вона заявила, що Кремль не може називати себе захисником християнства, якщо атакує один із найдавніших монастирів України.

Як йдеться у відео, яке вона оприлюднила на своїй сторінці в X до Києво-Печерської лаври жінка завітала аби показати наслідки російської атаки, яка сталася 15 червня. У своїй публікації Лумер написала: "Путін забезпечив дроновий удар по Ісусу Христу. Прокинутий Рейх і Росія не хочуть, щоб ви побачили це відео."

На початку відео блогерка назвала Києво-Печерську лавру найстарішим монастирем України та продемонструвала інтер'єри храму, звернувши увагу на його архітектуру, розписи та оздоблення сусальним золотом.

За її словами, під час російського удару двома безпілотниками "Шахед" були вибиті вікна храму, а уламки впали всередину будівлі. Зокрема, це ледь не призвело до масштабної пожежі, адже значна частина внутрішнього оздоблення храму виконана з дерева, покритого сусальним золотом.

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Блогерка також поставила під сумнів заяви Кремля про захист християнських цінностей. Вона наголосила, що Володимир Путін регулярно позиціонує Росію як "захисника християнства", однак, на її думку, такі заяви суперечать ударам по релігійних пам'ятках в Україні.

Особливу увагу Лумер звернула на місце, куди влучили уламки після атаки. Вона заявила, що пошкоджені вікна розташовані безпосередньо за зображеннями Діви Марії та Ісуса Христа, через що зробила емоційний висновок, що російські військові "намагалися поцілити дроном в Ісуса Христа".

"Я вважаю справжнім лицемірством те, що Володимир Путін постійно представляє Росію як захисника християнства. Він говорить про "денацифікацію" України та виправдовує вторгнення нібито прагненням зробити її частиною своєї християнської імперії. Але якщо Росія справді захищає християнство, то навіщо атакувати дронами найстаріший монастир України? Найбільше мене вразив навіть не сам удар, а те, під яким кутом дрони залетіли в храм. Складається враження, що Путін і російські військові намагалися поцілити дроном в Ісуса Христа", — каже вона на відео.

Американська ультраправа блогерка та прихильниця президента США Дональда Трампа Лора Лумер відвідала Києво-Печерську лавру Фото: Facebook

Під час екскурсії, за словами блогерки, їй також розповіли, що після вибуху було пошкоджено зображення Діви Марії. Вона зазначила, що на іконі залишилися сліди кіптяви після пожежі, яку згодом довелося очищати.

"Мені щойно провели екскурсію Лаврою і розповіли, що після удару загорілося зображення Діви Марії. Це вже важко побачити, адже наслідки пожежі прибрали, але якщо придивитися, видно, що червоний колір на її вбранні став темнішим, а на іконі залишилися сліди обгорілої сажі, яку довелося відмивати. Мені також розповіли, що саме Діва Марія нібито захистила Ісуса Христа від вогню, адже весь дим і уламки від "Шахеда" припали саме на її зображення", — пояснила блогерка.

Наприкінці звернення Лумер розкритикувала частину американських правих коментаторів та інфлюенсерів, які позитивно висловлюються про Росію. Вона заявила, що не можна називати Росію оплотом християнства чи свободи, якщо її армія завдає ударів по найстаріших українських святинях.

За словами блогерки, російська пропаганда намагається сформувати образ Росії як захисника традиційних цінностей, однак, на її переконання, атаки на релігійні об'єкти повністю суперечать таким твердженням.

"Мені гидко слухати, як деякі американські інфлюенсери та представники альтернативних правих, зокрема Такер Карлсон, Кендіс Овенс і Нік Фуентес, називають Росію оплотом свободи, надії та християнства. Ви не можете серйозно говорити про захист християнських цінностей, якщо одночасно б'єте дронами по найстарішому монастирю України і фактично намагаєтеся вдарити по зображенню Ісуса Христа. Я хотіла показати це відео, тому що людей постійно засипають російською пропагандою. На мою думку, не можна називати себе захисником християнства, якщо намагаєшся поцілити дроном в Ісуса Христа", — заявила жінка.

Крім того, заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця на своїй сторінці у Facebook також розповів про візит Лори Лумер до України. За його словами, вони поспілкувалися, після чого разом відвідали Києво-Печерську лавру. Він зазначив, що навіть для нього повторно побачити наслідки російського удару по святині, який, за його словами, "дроном підірвав серце християнства", стало дуже сильним і зворушливим переживанням. Також Кислиця подякував Лумер за те, що вона проявила ініціативу та приїхала до України саме зараз.

Нагадаємо, що 15 червня під час масованої російської атаки на Київ було пошкоджено Києво-Печерську лавру — внаслідок удару загорівся дах Успенського собору. Завдяки оперативним діям духовенства та рятувальників із території лаври встигли евакуювати стародавні ікони, богослужбові предмети та інші святині.

Згодом у СБУ пояснили, що російські війська завдали удару по Успенському собору Києво-Печерської лаври дроном-камікадзе "Герань-2" ("Шахед"). На місці влучання правоохоронці виявили уламки безпілотника, зокрема частини корпусу та двигуна з маркуванням, яке свідчить, що окремі комплектуючі були виготовлені в особливій економічній зоні "Алабуга" у російському Татарстані.