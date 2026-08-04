Побудований без жодного цвяха: росіяни знищили найстаріший дерев'яний храм півдня України (фото)

Російський удар дроном знищив Свято-Введенську церкву в Бериславі — унікальну пам'ятку архітектури національного значення. Дерев'яний храм згорів дотла.

"Знищено не просто церкву — знищено частину історії Берислава", — повідомив начальник Бериславської міської військової адміністрації Олександр Алчієв та опублікував фото храму на Херсонщині, який росіяни спалили до фундаменту.

Росіяни знищили козацьку Свято-Введенську церкву в Бериславі Фото: Соцмережi

Він розповів, що цей храм був особливим не лише для Берислава, а й для всієї України. Його збудували у 1725 році з дуба у запорозькій фортеці Переволочній. Спочатку церква мала назву Воскресенська: "Це була козацька церква — храм, споруджений у часи, коли на цих землях формувалася історія українського Півдня".

Фото: Соцмережi Фото: Соцмережi

Храм мав довгу історію, адже у 1784 році козаки розібрали дерев'яний храм, завантажили його на плоти й перевезли Дніпром до Берислава. Тут, на новому місці, церкву знову зібрали та освятили.

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"Важливо, що це відбулося саме у 1784 році — у рік заснування сучасного Берислава. Таким чином, храм фактично прибув до міста разом із початком його нової історії", — розповів Алчієв.

Свято-Введенську церкву звели без жодного металевого цвяха. Її основою були дубові колоди, з яких майстри створили міцну дерев'яну конструкцію, використовуючи традиційні способи з'єднання деревини. Цей православний храм був унікальним зразком козацької дерев'яної сакральної архітектури XVIII століття.

Фото: Соцмережi Фото: Соцмережi Фото: Соцмережi Фото: Соцмережi

Це була єдина в Україні збережена дерев'яною церква козацької доби: "Для Берислава вона була не просто архітектурною пам'яткою — це був один із головних символів міста, його історичної пам'яті та зв'язку поколінь".

"Храм пережив століття, зміни влади, війни та радянські переслідування. Вистояв тоді, коли його намагалися закрити й знищити. Але не встояв перед російською агресією. Цього разу росіяни знищили його ударом безпілотника. Вогонь забрав пам’ятку, яка пережила майже 300 років історії", — повідомив голова МВА.

Він підкреслив, що це черговий злочин Росії проти України та її культурної спадщини, адже росіяни нищать не лише будинки, дороги й інфраструктуру, а й цілеспрямовано б'є по українській історії та культурі.

Залишається невідомою доля ікон та інших церковних святинь, які перебували у храмі на момент атаки. Наразі інформації про те, чи вдалося щось урятувати, немає.

"Берислав пам'ятатиме цю церкву. Пам'ятатиме її козацьке походження, дубові стіни, зібрані без цвяхів, і майже три століття історії. Росія може знищити пам'ятку, але не може знищити пам'ять про неї", — резюмував Олександр Алчієв.

Нагадаємо, 15 червня під час масованої російської атаки на Київ було пошкоджено Києво-Печерську лавру — внаслідок удару загорівся дах Успенського собору. Завдяки оперативним діям духовенства та рятувальників із території лаври встигли евакуювати стародавні ікони, богослужбові предмети та інші святині.

Американська блогерка та прихильниця президента США Дональда Трампа Лора Лумер оприлюднила відео з Києво-Печерської лаври, у якому різко розкритикувала Росію за удари по українських святинях, сказавши, що "Путін хотів поцілити дроном в Ісуса Христа".