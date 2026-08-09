"Товар уничтожила Россия": в украинских супермаркетах пустеют полки (фото)

В ряде супермаркетов Украины возникли перебои с поставками товаров из-за ударов российской армии по складам и логистической инфраструктуре.

Полупустые полки уже заметили в таких магазинах, как "Сильпо", АТБ, NOVUS и "Фора". Соответствующие фотографии собрал Фокус.

Одно из таких фото в Threads прокомментировала официальная страница сети "Фора". В компании отметили, что в результате российской атаки были уничтожены важные склады хранения продукции, вследствие чего в магазинах временно может быть значительно меньший выбор товаров, а отдельные позиции могут отсутствовать. Рядом с пустыми полками можно заметить надписи: "Этот товар уничтожила Россия. Новая партия уже направляется к вам".

Полки в магазине NOVUS Фото: Соцсети

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Подобная табличка также появилась в "Сильпо": "Из-за последствий вражеской атаки на нашу логистическую инфраструктуру на доставку некоторых товаров требуется больше времени. Мы все привезем. Не впервые. Справимся". Ранее на официальных ресурсах был опубликован пост о последствиях российского обстрела.

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Табличка в "Сильпо" Фото: соцсети

В публикации "Сильпо" от 5 августа отмечается, что атака РФ привела к возгоранию на двух распределительных центрах. На одном из распределительных центров взрывы прогремели одновременно с объявлением воздушной тревоги, что привело к гибели двух сотрудников. Еще 4 человека погибли на железнодорожной станции, куда они направились, чтобы вернуться из другого распределительного центра домой.

Несколько недель назад враг также уничтожил два распределительных центра сети АТБ, что существенно затруднило логистику.

Полупустые полки в АТБ Полупустые полки в АТБ Полупустые полки "Сильпо" Полупустые полки в "Сильпо" Полупустые полки Полупустые полки в АТБ

Генеральный директор Novus Марк Петкевич в комментарии РБК-Украина сообщил, что после масштабных ударов по инфраструктуре в сети возможен локальный или временный дефицит отдельных товаров, однако системных перебоев с ассортиментом компания не прогнозирует. Логистику уже перестраивают за счет прямых поставок и резервных площадок.

Напомним, что атака ВС РФ фактически уничтожила один из ключевых центров снабжения средствами индивидуальной защиты в Украине.

Фокус также сообщал, что Россия тремя баллистическими ракетами полностью уничтожила крупнейший распределительный центр "Rozetka" в Броварах.