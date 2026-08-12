Черные ангары и искореженный металл: ГСЧС подтвердила удар по складам в Броварском районе (видео)

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям рассказала о последствиях удара России по складам в Броварском районе под Киевом, который произошел утром 12 августа. На видео из зоны поражения — почерневшие ангары, заваленные искореженными металлическими конструкциями и остатками товаров широкого потребления, которые полностью сгорели и разбились. Что происходит в пригороде Киева, пострадавшем от удара РФ?

По состоянию на 16–17 часов 12 августа пожар на складах в Броварском районе все еще продолжался, говорится в сообщении ГСЧС на странице в Facebook. Спасатели уточнили, что пострадали два крупных объекта: на одном пожар потушили, на другом — пока нет. Между тем на опубликованных кадрах показано четырехэтажное здание со следами пожара на окнах и стенах, вертолеты, сбрасывающие тонны воды на огонь, а также продолжающие работать спецмашины и пожарные.

В сообщении спасателей отмечается, что работа на объектах в Броварском районе затруднена из-за тревог, объявляемых в связи с угрозой новых обстрелов. Указывается, что в зону попадания вызвали подразделения ГСЧС Киева, Киевской области и других регионов.

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"Спасатели устраняют последствия российского удара по логистическим объектам. В Броварском районе на одном из объектов пожарные уже потушили пожар, на других — работы продолжаются", — говорится в сообщении.

Через час ГСЧС сообщило новые подробности о ходе тушения пожара в Броварском районе. Выяснилось, что по состоянию на 17:55 все пожары были потушены [взрыв произошел около 10, то есть пожар тушили восемь часов — прим. ред.]. Спасатели сообщили о 17 сбросах: на огонь было вылито 34 тонны воды (по две тонны на сброс).

В посте ГСЧС представлена серия фотографий, на которых запечатлены масштабы повреждений и вещи, сгоревшие во время пожара. На одной фотографии — помещение, заваленное кучами разбитой посуды: тарелок, чашек, салатниц и т. п. На другом — обгоревшая бытовая техника: среди почерневших металлических коробок — решетка вентилятора. При этом видно, что речь идет об ангарах-складах гигантских размеров, поскольку высота потолка — около десяти метров.

Удар по Киеву — разбитая посуда на складе в Броварском районе 12 августа Фото: ГСЧС

Удар по Киеву — вентиляторы и другая техника на складе в Броварском районе 12 августа Фото: ГСЧС

Спасатели не назвали компании, пострадавшие от удара РФ 12 августа в Броварском районе. Между тем СМИ "Главком" сообщило, что речь идет о складах и логистической компании, которая перевозила продукты и другие потребительские товары для сетей супермаркетов АТБ, Metro, Novus, Auchan, "Сильпо", а также работала в Европе.

Удар по Киеву — что произошло днем 12 августа

Около 10:00 12 августа в Киеве и Киевской области прозвучал сигнал воздушной тревоги из-за угрозы ударов дронов ВС РФ. Впоследствии мониторинговые каналы и паблики сообщили о звуках взрывов в пригородах столицы. Также поступала информация о столбах дыма, поднявшихся в местах попадания. В 10:47 глава ОВА Тимур Ткаченко заявил, что действительно произошло попадание в Броварском районе и что ранения получил 68-летний мужчина.

Отметим, что предыдущий удар по Киеву, в ходе которого горели склады различных торговых сетей, произошел в ночь с 4 на 5 августа. Согласно данным Военно-воздушных сил, ВС РФ запустили 24 баллистические ракеты и почти две сотни дронов. Произошла серия попаданий в Киевском районе: об уничтожении складов и логистических узлов сообщили сети "Сильпо", "Розетка", "Эпицентр" и другие.

Напоминаем, что 12 августа ГУР Минобороны сообщило о количестве дронов-камикадзе "Герань", которые ВС РФ собрали для августовских ударов.