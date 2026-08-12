РФ накопила запас "Гераней" в несколько тысяч единиц: о какой угрозе в августе предупредило ГУР

Главное управление разведки Министерства обороны рассказало о возможностях августовских дроновых атак Российской Федерации по Украине. Разведчики предупредили, что россияне уже собрали резерв из 6200 "Гераней". Каких воздушных ударов следует ожидать украинцам и откуда у РФ ресурсы на такое количество БПЛА?

Российский военно-промышленный комплекс по-прежнему способен производить максимум 3 тыс. ударных дронов в месяц, говорится в материале издания "Милитарный". При этом представители ГУР в комментарии пояснили, что россияне при подготовке массированных воздушных атак сначала проводят обстрелы меньшим количеством дронов — от 150 до 300. Учитывая имеющийся резерв и ежедневные обстрелы, можно ожидать, что самые массированные удары могут включать от 600 до 1000 дронов, предупредила разведка.

В материале "Милитарного" отмечается, что россияне уже запускали по Украине более тысячи дронов в сутки. Это произошло 13–14 мая, когда за сутки было зафиксировано 1600 БПЛА. При этом производственные возможности России составляют 3 тыс. "Герань-3" и "Герань-4", а также определённое количество "Герань-2", пишет издание. Также привели инфографику Института изучения войны (ISW) с данными о российских обстрелах с января 2025 по ноябрь 2025 года. Видна периодичность в количестве дронов в одном обстреле: сначала полдесятка-десяток ударов с использованием 150 БПЛА, а два или более раз в месяц — пики по 700–800.

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Атаки дронов РФ — инфографика ISW за январь–ноябрь 2025 года Фото: ISW

Атаки дронов РФ — подробности

На портале ISW появились более свежие данные об атаках дронов РФ — информация за 2026 год. В частности, в июльском отчете появилась инфографика, на которой четко обозначены волны ударов БПЛА и пики по количеству запущенных "Шахедов", зафиксированные 2 июля, 15 июня и трижды в мае. При этом в мае интенсивность ударов достигала 900 и 650 БПЛА 13–14 мая.

Атаки дронов РФ — инфографика ISW в 2026 году Фото: ISW

Отметим, что в комментарии "Милитарному" ГУР рассказало о том, почему россияне отказались от производства дронов "Герань-3" в пользу "Герань-4". Выяснилось, что "Герань-3" — это реактивный дрон, который был переходным этапом к более совершенной версии БПЛА. Обновленный беспилотник получил более мощный двигатель Telefly LX-WP-160. Основные характеристики "Герань-4" — размах крыльев 3 м, длина 3,5 м, вес боевой части 350–450 кг. Также отмечается, что новый двигатель позволяет развивать более высокую скорость, то есть разгоняться свыше 370 км/ч. Другие возможности российских ударных дронов — дальность до 1000 км, защищенная от помех спутниковая антенна "Комета-М12", инерциальная система навигации SADRA и т. д.

Напоминаем, что 30 июня тогдашний советник министра обороны Сергей Бескрестнов рассказал, чем опасен дрон "Герань-4", который ещё называют "Герань Сикер".