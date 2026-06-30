В РФ появилась новая модификация "Шахедов": чем опасен дрон "Герань Сикер" (фото)

Советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов рассказал об особенностях нового типа ударного БПЛА "Герань Сикер" — одной из модификаций "Шахедов". Новейшая разработка россиян обладает рядом характеристик, отличающих её от обычных дронов.

По словам "Флеша", главной особенностью этих дронов является поиск и уничтожение важных целей для ВС РФ. Об этом он написал в своём Telegram.

"В последнее время у россиян часто встречается термин "Герань Сикер". "Сикер" — это разновидность "Шахеда". […] Опция "Сикер" может быть установлена на всех версиях "Гераней" (2–4)", — отмечает советник министра обороны.

Камеры в российском дроне "Герань Сикер" Фото: Сергей Флэш/ Telegram

Г-н Бескрестнов отмечает, что в последнее время начала появляться новая модификация дрона — "Герань-4 Сикер". Этот тип БПЛА оснащён несколькими камерами, которые "работают в разных режимах".

Советник министра обороны объяснил принцип следующим образом: например, пилот БПЛА захватывает в качестве цели локомотив на расстоянии около километра. Далее — алгоритмы машинного зрения наводят средство поражения без участия оператора, а маломощная система РЭБ на локомотиве "не защитит его" от поражения.

Відео дня

Компоненты дрона "Герань Сикер" Фото: Сергей Флэш/ Telegram

"На "Сикере" установлен радио-MESH-модем, с помощью которого пилот управляет дроном. Главная особенность "Сикера" — это система автоматического распознавания цели, захвата цели и автонаведения на базе Raspberry Pi", — рассказывает "Флеш" о внутреннем "начине" ударного дрона.

Ранее "Фокус" сообщал о том, как РФ будет запускать по Украине новые реактивные дроны. Россияне планируют запускать по украинским населенным пунктам реактивные беспилотники "Герань-4", способные развивать скорость до 500 километров в час.

Впоследствии стало известно, что партизаны совершили масштабную диверсию в "Алабуге". Этот объект известен украинцам как конвейер по производству ударных БПЛА "Герань" — клона иранского дрона "Shahed".