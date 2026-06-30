У РФ з'явилася нова різновидність "Шахедів": чим небезпечний дрон "Герань Сікер" (фото)

Радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив про особливості нового типу ударного БПЛА "Герань Сікер" — одного з різновидів "Шахедів". Новітня розробка росіян має ряд характеристик, які відрізняють від звичайних дронів.

За словами "Флеша", головною особливістю цих дронів є пошук та знищення важливих цілей для ЗС РФ. Про це він написав у своєму Telegram.

"Останнім часом у росіян часто з’являється термін "Герань Сікер". "Сікер" — це різновид "Шахеда". […] опція Сікер може бути встановлена на всіх версіях Гераней (2-4)", — вказує радник міністра оборони.

Камери у російському дроні "Герань Сікер" Фото: Сергій Флеш/ Telegram

Пан Бескрестнов указує, що останнім часом почала з'являтися нова модифікація дрона — "Герань-4 Сікер". Цей тип БПЛА має кілька камер, які "працюють в різних режимах".

Радник міністра оборони пояснив принцип наступним чином — наприклад, пілот БПЛА захоплює в ціль локомотив на відстані з кілометр. Далі — алгоритми машинного зору доведуть засіб ураження без участі оператора, а малопотужна система РЕБ на локомотиві "не захистить його" від ураження.

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Компоненти дрона "Герань Сікер" Фото: Сергій Флеш/ Telegram

"На "Сікері" встановлено радіо МЕШ-модем, за допомогою якого пілот керує дроном. Найголовніша особливість Сікера — це система автоматичного розпізнавання цілі, захоплення цілі та автонаведення на базі Raspberry Pi", — розповідає "Флеш" про внутрішню "начинку" ударного дрона.

Раніше Фокус повідомляв про те, як РФ запускатиме по Україні нові реактивні дрони. Росіяни планують запускати по українських населених пунктах реактивні безпілотники "Герань-4", які здатні розвивати швидкість до 500 кілометрів на годину.

Згодом стало відомо, що партизани здійснили масштабну диверсію в "Алабузі". Цей об'єкт відомий українцям як конвеєр з виробництва ударних БПЛА "Герань" — клона іранського дрона "Shahed".