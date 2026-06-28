"Шахеди вибухатимуть при запусках": партизани здійснили масштабну диверсію в "Алабузі" (фото)

Партизанський рух "Чорна іскра" здійснив масштабну диверсію на заводі "Алабуга" в російському Татарстані. Цей об'єкт відомий українцям як конвеєр з виробництва ударних БПЛА "Герань" — клона іранського дрона "Shahed".

Представники руху опору інфільтрувалися на виробництво, а також зламали сайт виробника, викрали особисті дані працівників і "завантажали сюрпризи в останні партії". Про це йдеться у заяві групи в Telegram.

"Kілька місяців ми працювали всередині тієї самої "особливої економічної зони". Збирали інформацію з серверів, непомітно завантажували бази даних про всіх, хто був залучений до складання дронів типу "Герань-2" та "Герань-3", — зазначають партизани.

Партизани зламали вебпортал заводу з виробництва "Шахедів" Фото: Telegram

Вони додають, що їхні агенти проникнули в цех зі збору дронів, а під складання останніх партій БПЛА "завантажили сюрпризи" — при спробі запуску дрони "будуть вибухати". Представники руху опору в РФ заявляють, що таким чином "зменшиться кількість тих, хто безпосередньо залучений до запуску "Герань" по українським містам".

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Сервери на заводі в "Алабузі" повністю вимкнені Фото: Telegram

"Зламаний і сайт Алабуги — це наша відповідь на залучення 15-річних дітей до складання вбивчих дронів. А в Алабузі цим насправді пишаються. Списки всіх залучених уже у нас. Зараз у Алабузі великий шум, їх сервери довелося відключити фізично", — коментують наслідки операції представники руху "Чорна іскра".

Сайт заводу з виробництва дронів перестав працювати Фото: Telegram

Вони додають, що передають особливий "привіт" тим, кого "змусять запускати ударні дрони "зі свіжих партій". Наразі російська ФСБ у Татарстані перевіряє всіх, хто "може бути причетний до проникнення в систему".

Хто такі група "Чорна іскра"

За відкритими джерелами відомо, що група партизан публічно повідомила про початок своєму діяльності у вересні 2025 року. Наразі точна кількість партизан і хто є керівником відсутня в публічному просторі.

Водночас публічно ССО ЗСУ підтверджує про взаємодію з партизанами. Востаннє українські командос та російське підпілля провели скоординованому атаку 18 червня 2026 року на нафтобазу "Ростовнафтопродукт".

Сама організація оприлюднила маніфест 11 травня цього року в своєму Telegram. На офіційному сайті організації вказано, що вони діють силовими методами, називають війну РФ проти України "нашою ганьбою та злочином", а також виступають за повалення режиму Путіна та ідеології імперськості.

Раніше Фокус повідомляв, що РФ масово залучає підлітків для збирання "Шахедів". Крім участі в складанні дронів, неповнолітніх залучають до будівельних робіт.

Згодом стало відомо, що КНДР хоче направити в "Алабугу". Найманим працівникам із КНДР росіяни обіцяють платити приблизно $2,5 на годину, а робоча зміна буде не менше 12 годин.