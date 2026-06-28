"Шахеды будут взрываться при запуске": партизаны совершили масштабную диверсию в "Алабуге" (фото)

Партизанское движение "Черная искра" совершило масштабную диверсию на заводе "Алабуга" в российском Татарстане. Этот объект известен украинцам как конвейер по производству ударных БПЛА "Герань" — клона иранского дрона "Shahed".

Представители движения сопротивления проникли на производство, а также взломали сайт производителя, похитили личные данные сотрудников и "подмешали сюрпризы в последние партии". Об этом говорится в заявлении группы в Telegram.

"Несколько месяцев мы работали внутри той самой "особой экономической зоны". Собирали информацию с серверов, незаметно скачивали базы данных обо всех, кто был причастен к созданию дронов типа "Герань-2" и "Герань-3", — отмечают партизаны.

Партизаны взломали веб-портал завода по производству "Шахедов" Фото: Telegram

Они добавляют, что их агенты проникли в цех по сборке дронов и "подложили сюрпризы" в последние партии БПЛА — при попытке запуска дроны "будут взрываться". Представители движения сопротивления в РФ заявляют, что таким образом "уменьшится количество тех, кто непосредственно вовлечен в запуск "Герань" по украинским городам".

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Серверы на заводе в "Алабуге" полностью отключены Фото: Telegram

"Сломанный сайт Алабуги — это наш ответ на привлечение 15-летних детей к сборке смертоносных дронов. А в Алабуге этим на самом деле гордятся. Списки всех привлечённых уже у нас. Сейчас в Алабуге большой шум, их серверы пришлось отключить физически", — комментируют последствия операции представители движения "Чёрная искра".

Сайт завода по производству дронов перестал работать Фото: Telegram

Они добавляют, что передают особый "привет" тем, кого "заставят запускать ударные дроны из новых партий". В настоящее время российская ФСБ в Татарстане проверяет всех, кто "может быть причастен к проникновению в систему".

Кто такие участники группы "Черная искра"

Согласно открытым источникам, известно, что группа партизан публично объявила о начале своей деятельности в сентябре 2025 года. На данный момент точная численность партизан и информация о том, кто является их руководителем, отсутствуют в открытых источниках.

В то же время ССО ВСУ публично подтверждает взаимодействие с партизанами. Последний раз украинские коммандос и российское подполье провели скоординированную атаку 18 июня 2026 года на нефтебазу "Ростовнефтепродукт".

Сама организация обнародовала манифест 11 мая этого года в своем Telegram-канале. На официальном сайте организации указано, что они действуют силовыми методами, называют войну РФ против Украины "нашим позором и преступлением", а также выступают за свержение режима Путина и идеологии империализма.

Ранее "Фокус" сообщал, что РФ массово привлекает подростков к сборке "шахидов". Помимо участия в сборке дронов, несовершеннолетних привлекают к строительным работам.

Впоследствии стало известно, что КНДР намерена направить рабочих в "Алабугу". Наемным работникам из КНДР россияне обещают платить примерно 2,5 доллара в час, а продолжительность рабочей смены составит не менее 12 часов.