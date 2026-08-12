РФ зібрала кількатисячний запас "Гераней": про яку загрозу у серпні попередило ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони розповіло про можливості серпневих дронових атак Російської Федерації по Україні. Розвідники попередили, що росіяни вже зібрали резерв у 6200 "Гераней". Яких повітряних ударів можна очікувати українцям та звідки у РФ ресурси на таку кількість БпЛА?

Російський військово-промисловий комплекс і далі може виготовити максимум 3 тис. ударних дронів на місяць, ідеться у матеріалі медіа "Мілітарний". При цьому представники ГУР у коментарі пояснили, що росіяни при підготовці масованих повітряних атак спершу проводять обстріли меншою кількістю дронів — від 150 до 300. З огляду на резерв та з врахуванням щоденних обстрілів можна очікувати, що наймасованіші удари можуть включати від 600 до 1000, попередила розвідка.

У матеріалі "Мілітарного" зауважується, що росіяни вже запускали по Україні понад тисячу дронів на добу. Це сталось 13-14 травня, коли нарахували 1600 БпЛА протягом доби. При цьому можливості російського виробництва — це 3 тис. "Герань-3" та "Герань-4", і ще певна кількість "Герань-2", написало медіа. Також навели інфографіку Інституту вивчення війни (ISW) з даними про російські обстріли з січня 2025 по листопад 2025 року. Бачимо періодичність в кількості дронів у одному обстрілі: спершу пів десятка-десяток ударів зі 150 БпЛА, і два чи більше разів на місяць — піки по 700-800.

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Атаки дронів РФ — інфографіка ISW за січень 2025 листопад 2025 Фото: ISW

Атаки дронів РФ — деталі

На порталі ISW є свіжіші дані про атаки дронів РФ — інформація за 2026 рік. Зокрема, у липневому звіті з'явилась інфографіка, на якій явно позначені хвилі ударів БпЛА та піки в кількість запущених "Шахедів", які зафіксували 2 липня, 15 червня і тричі у травні. При цьому травнева потужність ударів досягала 900 та 650 БпЛА 13-14 травня.

Атаки дронів РФ — інфографіка ISW у 2026 році Фото: ISW

Зазначимо, у коментарі "Мілітарному" ГУР розповіло про те, чому росіяни відмовились від виготовлення дронів "Герань-3" на користь "Герань-4". З'ясувалось, що "Герань-3" — це реактивний дрон, який був перехідним етапом до вищої версії БпЛА. Оновлений безпілотник отримав більш потужний двигун Telefly LX-WP-160. Основні характеристики "Герань-4" — розмах крил 3 м, довжина 3,5 м, вага бойової частини 350-450 кг. Також наголошується, що новий двигун дає можливість розвинути більшу швидкість, тобто розганятись понад 370 км/год. Інші можливості російських ударних дронів — дальність до 1000 км, завадозахищена супутникова антена "Комета-М12", інерційна система навігації SADRA тощо.

Нагадуємо, 30 червня тодішній радник міністра оборони Сергій Бескрестнов розповів, чим небезпечний дрон "Герань-4", який ще називають "Герань Сікер".