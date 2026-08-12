В РФ зупинили виробництво дронів "Герань-3": у ГУР пояснили, чому так сталось

За даними ГУР, саме "Герань-3" стала своєрідним випробувальним етапом перед переходом росії до наступної реактивної версії – "Герані-4"

Росія припинила виробництво реактивних дронів-камікадзе "Герань-3", тому що тепер їх замінили "Герані" четвертого покоління. Про це "Мілітарному" повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

"Герань-3" — це безпілотник, створений на основі планера та елементної бази "Герань-2", однак замість поршневого двигуна він отримав реактивний Telefly JT80.

В "Герані-3" повно іноземних компонентів Фото: Мілітарний

При цьому загальна конструкція планера базового безпілотника зазнала мінімальних змін.

Така силова установка забезпечує апарату швидкість від 300 до 370 км/год, а його операційна дальність становить до 1000 км.

Бортове обладнання дрона включає інерційну навігаційну систему SADRA, блок вимірювання тиску ADC, блок розподілу потужності PDU та низку інших модулів.

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Для навігації "Герань-3" оснащена завадозахищеною супутниковою системою "Комета-М12" з адаптивною антенною решіткою CRPA на 12 елементів.

Це дозволяє безпілотнику протидіяти впливу засобів радіоелектронної боротьби.

За даними ГУР, у конструкції "Герань-3" ідентифіковано 45 компонентів іноземного походження. З них 22 — американського виробництва, вісім — китайського, сім — швейцарського, три — німецького, два — британського та один — японського.

Також "Герань-3" оснащена камерою та системою передачі відео, які аналогічні тим, що використовуються на "Герань-2" серії "Ъ".

Загалом, електронна компоновка "Герань-3" майже не відрізняється від бензинових версій "Герань-2" серії "Ы".

У ГУР пояснили, що сімейство "Герань-3" стало перехідним етапом до "Герань-4", планер якого вже спеціально адаптований для встановлення реактивного двигуна Telefly LX-WP-160.

Відповідно до відомої інформації, БпЛА "Герань-4" має розмах крила близько 3 метрів і довжину 3,5 метра, аналогічно до попередньої версії, проте злітна маса апарата зросла з 350 до 450 кілограмів.

Використання нового двигуна дозволило збільшити крейсерську швидкість з одночасним збільшенням дальності польоту.

Нагадаємо, заступник начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скібіцький розповів, скільки ракет виробляють у Росії. Тому не варто очікувати на паузи в обстрілах.

Раніше стало відомо, чому компанії Raytheon і Lockheed Martin, які залучені до виробництва протиракет до Patriot, відмовляються передавати ліцензії Україні. Це єдині перехоплювачі, які можуть збити балістику.