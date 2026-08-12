В РФ приостановили производство дронов "Герань-3": в ГУР объяснили, почему это произошло
По данным ГУР, именно "Герань-3" стала своеобразным испытательным этапом перед переходом России к следующей реактивной версии — "Герань-4"
Россия прекратила производство реактивных дронов-камикадзе "Герань-3", поскольку теперь их заменили "Герани" четвёртого поколения. Об этом "Милитарному" сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.
"Герань-3" — это беспилотник, созданный на основе планера и элементной базы "Герань-2", однако вместо поршневого двигателя он получил реактивный двигатель Telefly JT80.
При этом общая конструкция планера базового беспилотника претерпела минимальные изменения.
Такая силовая установка обеспечивает аппарату скорость от 300 до 370 км/ч, а его дальность полета составляет до 1000 км.
Бортовое оборудование дрона включает инерциальную навигационную систему SADRA, блок измерения давления ADC, блок распределения мощности PDU и ряд других модулей.
Для навигации "Герань-3" оснащена защищенной от помех спутниковой системой "Комета-М12" с адаптивной антенной решеткой CRPA из 12 элементов.
Это позволяет беспилотнику противодействовать воздействию средств радиоэлектронной борьбы.
По данным ГУР, в конструкции "Герань-3" выявлено 45 компонентов иностранного происхождения. Из них 22 — американского производства, восемь — китайского, семь — швейцарского, три — немецкого, два — британского и один — японского.
Кроме того, "Герань-3" оснащена камерой и системой передачи видео, аналогичными тем, что используются на "Герань-2" серии "Ъ".
В целом, электронная компоновка "Герань-3" практически не отличается от бензиновых версий "Герань-2" серии "Ы".
В ГУР пояснили, что семейство "Герань-3" стало переходным этапом к "Герань-4", планер которого уже специально адаптирован для установки реактивного двигателя Telefly LX-WP-160.
Согласно имеющейся информации, БПЛА "Герань-4" имеет размах крыльев около 3 метров и длину 3,5 метра, как и предыдущая версия, однако взлетная масса аппарата увеличилась с 350 до 450 килограммов.
Использование нового двигателя позволило увеличить крейсерскую скорость при одновременном увеличении дальности полета.
Напомним, заместитель начальника ГУР Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий рассказал, сколько ракет производят в России. Поэтому не стоит ожидать перерывов в обстрелах.
Ранее стало известно, почему компании Raytheon и Lockheed Martin, участвующие в производстве ракет для системы "Патриот", отказываются передавать лицензии Украине. Это единственные ракеты-перехватчики, способные сбивать баллистические ракеты.