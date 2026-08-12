В РФ приостановили производство дронов "Герань-3": в ГУР объяснили, почему это произошло

По данным ГУР, именно "Герань-3" стала своеобразным испытательным этапом перед переходом России к следующей реактивной версии — "Герань-4"

Россия прекратила производство реактивных дронов-камикадзе "Герань-3", поскольку теперь их заменили "Герани" четвёртого поколения. Об этом "Милитарному" сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

"Герань-3" — это беспилотник, созданный на основе планера и элементной базы "Герань-2", однако вместо поршневого двигателя он получил реактивный двигатель Telefly JT80.

В "Герани-3" много иностранных компонентов Фото: Милитарный

При этом общая конструкция планера базового беспилотника претерпела минимальные изменения.

Такая силовая установка обеспечивает аппарату скорость от 300 до 370 км/ч, а его дальность полета составляет до 1000 км.

Бортовое оборудование дрона включает инерциальную навигационную систему SADRA, блок измерения давления ADC, блок распределения мощности PDU и ряд других модулей.

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Для навигации "Герань-3" оснащена защищенной от помех спутниковой системой "Комета-М12" с адаптивной антенной решеткой CRPA из 12 элементов.

Это позволяет беспилотнику противодействовать воздействию средств радиоэлектронной борьбы.

По данным ГУР, в конструкции "Герань-3" выявлено 45 компонентов иностранного происхождения. Из них 22 — американского производства, восемь — китайского, семь — швейцарского, три — немецкого, два — британского и один — японского.

Кроме того, "Герань-3" оснащена камерой и системой передачи видео, аналогичными тем, что используются на "Герань-2" серии "Ъ".

В целом, электронная компоновка "Герань-3" практически не отличается от бензиновых версий "Герань-2" серии "Ы".

В ГУР пояснили, что семейство "Герань-3" стало переходным этапом к "Герань-4", планер которого уже специально адаптирован для установки реактивного двигателя Telefly LX-WP-160.

Согласно имеющейся информации, БПЛА "Герань-4" имеет размах крыльев около 3 метров и длину 3,5 метра, как и предыдущая версия, однако взлетная масса аппарата увеличилась с 350 до 450 килограммов.

Использование нового двигателя позволило увеличить крейсерскую скорость при одновременном увеличении дальности полета.

Напомним, заместитель начальника ГУР Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий рассказал, сколько ракет производят в России. Поэтому не стоит ожидать перерывов в обстрелах.

Ранее стало известно, почему компании Raytheon и Lockheed Martin, участвующие в производстве ракет для системы "Патриот", отказываются передавать лицензии Украине. Это единственные ракеты-перехватчики, способные сбивать баллистические ракеты.