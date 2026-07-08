Пенсійна реформа в Україні: виплати можуть зрости вдвічі, але є важливий нюанс

Кабінет міністрів 8 липня має представити Раді коаліції концепцію пенсійної реформи. Вона передбачає трирівневу систему, нові принципи нарахування виплат і накопичувальну модель без підвищення пенсійного віку.

Про це йдеться у матеріалі видання "РБК-Україна".

Майбутня реформа базуватиметься на трьох складових: солідарній системі, професійних пенсіях і накопичувальній системі. Основним принципом стане правило: розмір пенсії залежатиме від суми внесків, сплачених протягом усього трудового життя.

Для людей без повного страхового стажу планують запровадити гарантовану базову виплату, розмір якої щороку визначатимуть залежно від можливостей державного бюджету.

Що змінить реформа?

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що реформа має докорінно змінити пенсійну систему.

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"Формула нарахування та індексація були справедливими, кланові пенсії скасовані, а мінімальна пенсія була не меншою за реальний прожитковий рівень", — сказав він.

Окремий напрям реформи стосується спеціальних пенсій. Виплати за пільговим стажем або достроковим виходом на пенсію більше не фінансуватимуть із солідарної системи. Для таких категорій працівників планують створити професійні пенсійні механізми, які фінансуватимуться через підвищені ставки ЄСВ або інші накопичувальні інструменти. Перехід на нову модель розрахований на 13 років.

Третім елементом стане накопичувальна система з принципом автоматичного приєднання. До неї автоматично включатимуть усіх працівників, але кожен зможе відмовитися від участі. У Міністерстві соціальної політики зазначають, що така відмова означатиме нижчий рівень пенсії в майбутньому.

Пенсія від 6 тисяч гривень

Серед цілей реформи також називають встановлення мінімальної пенсії на рівні не нижче 6 тисяч гривень, обмеження максимальної солідарної пенсії десятьма прожитковими мінімумами та фінансову самодостатність Пенсійного фонду. Для людей зі страховим стажем від 40 років передбачають збільшення пенсій у півтора-два рази порівняно з нинішніми виплатами.

Чи підвищать пенсійний вік?

Пенсійний вік підвищувати не планують. Він залишиться на рівні 60 років, однак вимоги до страхового стажу й надалі зростатимуть: у 2026 році потрібно мати 33 роки стажу, у 2027-му — 34 роки, а у 2028-му — 35 років. Якщо стажу бракує, його можна буде офіційно докупити.

Міністр соціальної політики Денис Улютін пояснив, що нинішня система є несправедливою, адже люди з однаковими стажем і зарплатою можуть отримувати різні пенсії через різний час виходу на заслужений відпочинок.

"Мета реформи — усунути цей дисбаланс і забезпечити рівні умови для всіх поколінь", — зазначив він.

Данило Гетманцев також наголосив: "Звичайно, реформа запізніла. Але краще пізно, ніж ніколи".

Раніше Фокус повідомляв, що українці, які не мають роботи, можуть добровільно сплачувати внески до Пенсійного фонду, щоб накопичувати страховий стаж навіть без офіційного працевлаштування. Для цього потрібно укласти договір через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Раніше повідомлялося, що проєкт нової пенсійної реформи в Україні передбачає встановлення мінімальної пенсії на рівні не нижче 6000 гривень.