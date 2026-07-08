Пенсионная реформа в Украине: выплаты могут увеличиться вдвое, но есть важный нюанс

8 июля Кабинет министров должен представить Совету коалиции концепцию пенсионной реформы. Она предусматривает трехуровневую систему, новые принципы начисления выплат и накопительную модель без повышения пенсионного возраста.

Об этом говорится в материале издания "РБК-Украина".

Предстоящая реформа будет основываться на трех составляющих: солидарной системе, профессиональных пенсиях и накопительной системе. Основным принципом станет правило: размер пенсии будет зависеть от суммы взносов, уплаченных в течение всей трудовой жизни.

Для людей, не имеющих полного страхового стажа, планируется ввести гарантированную базовую выплату, размер которой будет ежегодно определяться в зависимости от возможностей государственного бюджета.

Что изменит реформа?

Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что реформа должна коренным образом изменить пенсионную систему.

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"Формула начисления и индексация были справедливыми, клановые пенсии отменены, а минимальная пенсия не была ниже реального прожиточного минимума", — сказал он.

Отдельное направление реформы касается специальных пенсий. Выплаты по льготному стажу или досрочному выходу на пенсию больше не будут финансироваться за счет солидарной системы. Для таких категорий работников планируется создать профессиональные пенсионные механизмы, которые будут финансироваться за счет повышенных ставок ЕСВ или других накопительных инструментов. Переход на новую модель рассчитан на 13 лет.

Третьим элементом станет накопительная система с принципом автоматического присоединения. В неё будут автоматически включать всех работников, но каждый сможет отказаться от участия. В Министерстве социальной политики отмечают, что такой отказ повлечёт за собой снижение размера пенсии в будущем.

Пенсия от 6 тысяч гривен

Среди целей реформы также называют установление минимальной пенсии на уровне не ниже 6 тысяч гривен, ограничение максимальной солидарной пенсии десятью прожиточными минимумами и финансовую самодостаточность Пенсионного фонда. Для людей со страховым стажем от 40 лет предусматривается увеличение пенсий в полтора-два раза по сравнению с нынешними выплатами.

Повысят ли пенсионный возраст?

Повышать пенсионный возраст не планируется. Он останется на уровне 60 лет, однако требования к страховому стажу будут и дальше расти: в 2026 году нужно будет иметь 33 года стажа, в 2027-м — 34 года, а в 2028-м — 35 лет. Если стажа не хватает, его можно будет официально докупить.

Министр социальной политики Денис Улютин пояснил, что нынешняя система несправедлива, поскольку люди с одинаковым стажем и зарплатой могут получать разные пенсии из-за разного времени выхода на заслуженный отдых.

"Цель реформы — устранить этот дисбаланс и обеспечить равные условия для всех поколений", — отметил он.

Даниил Гетманцев также подчеркнул: "Конечно, реформа запоздала. Но лучше поздно, чем никогда".

Ранее "Фокус" сообщал, что украинцы, не имеющие работы, могут добровольно вносить взносы в Пенсионный фонд, чтобы накапливать страховой стаж даже без официального трудоустройства. Для этого необходимо заключить договор через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Ранее сообщалось, что проект новой пенсионной реформы в Украине предусматривает установление минимальной пенсии на уровне не ниже 6000 гривен.