Можна не працювати, але стаж для пенсії усе одно зарахують: що для цього потрібно

Безробітні українці можуть самостійно сплачувати добровільні пенсійні внески, щоб зараховувати страховий стаж навіть без офіційного працевлаштування. Для цього потрібно укласти договір через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Про це йдеться у матеріалі видання “Судово-юридична газета”.

Там пояснили, що скористатися спрощеним механізмом добровільної участі можуть особи, які не є пенсіонерами. При цьому не має значення, чи працює людина на момент сплати внесків.

У ПФУ зазначили, що місяць, у якому кошти надходять на рахунок фонду, зараховується до страхового стажу. Це дозволяє набувати необхідний стаж навіть за відсутності офіційної роботи.

Для зарахування одного повного місяця страхового стажу сума добровільного внеску має бути не меншою за мінімальний страховий внесок. Наразі він становить 1902,34 грн, що відповідає 22% від мінімальної заробітної плати у розмірі 8647 грн.

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У Пенсійному фонді також наголосили, що добровільні внески можна продовжувати сплачувати і після працевлаштування. У такому разі додаткові платежі збільшуватимуть заробіток, який враховуватиметься під час призначення пенсії.

Нагадаємо, окремі періоди трудової діяльності не включаються до страхового стажу автоматично. Для часу до 1 січня 2004 року його підтверджують за спеціальними правилами, а деякі відрізки стажу враховують лише за наявності необхідних документів.

Також раніше повідомлялося, що частина пенсіонерів може втратити одразу п’ять доплат до пенсії, якщо не виконає одну з обов’язкових вимог.