Полный стаж — более высокая пенсия: в ПФУ разъяснили правила повышения пенсии после 65 лет

Достижение 65-летнего возраста автоматически дает части украинских пенсионеров право на более высокую выплату. Однако получить её смогут далеко не все, а только те, кто соответствует чётким требованиям к стажу.

Украинские пенсионеры в возрасте от 65 лет, имеющие полный страховой стаж, получают повышенный минимальный размер пенсии — в 2026 году эта сумма составляет 4 213 гривен в месяц. Для мужчин необходимым условием является стаж не менее 35 лет, для женщин — не менее 30 лет, о чем напомнили в Пенсионном фонде Украины.

Автоматический перерасчет без очередей и заявок

Перерасчет осуществляется полностью автоматически сразу после достижения человеком 65-летнего возраста. Пожилым людям не нужно лично подавать заявления или стоять в очередях в государственных учреждениях. Гарантированная доплата начисляется независимо от вида назначенной пенсии: по возрасту, по инвалидности или за выслугу лет.

Видео дня

Почему выплата может не увеличиться

Согласно законодательству, минимальная пенсия для этой категории не может быть меньше 40 % минимальной заработной платы. Поскольку общий минимальный размер пенсии для нетрудоспособных лиц составляет 2 595 гривен, пенсионеры с полным стажем получают значительно большую сумму.

Если после достижения 65-летия выплата все же не увеличилась до гарантированного уровня, наиболее частая причина — неполные данные о стаже в реестре застрахованных лиц. В таком случае человеку необходимо обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда с трудовой книжкой и подтверждающими документами. После внесения изменений в электронную базу перерасчет будет произведен с даты возникновения права на повышенную выплату. Проверить свои периоды работы можно самостоятельно через личный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ в разделе "Мой страховой стаж".

Требования к стажу растут с каждым годом

Напомним, что требования к украинским пенсионерам повышаются ежегодно в рамках переходного периода пенсионной реформы. Для выхода на пенсию в 60 лет в 2026 году мужчинам необходимо иметь уже 33 года стажа. Если официальных лет не хватает, государство позволяет докупить их путем добровольных взносов. Впрочем, гражданам, не накопившим минимальных 15 лет стажа к 65 годам, классическая пенсия не назначается. Они могут рассчитывать лишь на базовую социальную помощь от государства.

Ранее сообщалось, что украинцы, уже получившие право на пенсию в 60 лет, из-за промедления с первым визитом в Пенсионный фонд могут лишиться значительной части причитающихся выплат. Некоторые граждане ошибочно полагают, что пенсия начнет автоматически начисляться на банковскую карту.

Также известно, что выезд за границу для отдельных категорий украинцев может привести к проблемам с получением пенсии.

Кроме того, за полгода в Украине стало на 190 тысяч пенсионеров меньше — по данным Пенсионного фонда по состоянию на 1 июля 2026 года средняя пенсия в стране составляет 7 273 гривны, однако далеко не все ее фактически получают.