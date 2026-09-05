Украинцы могут лишиться части пенсии после 60 лет: когда нужно подавать документы

Украинцы, которые уже получили право на заслуженный отдых, достигнув 60-летнего возраста, из-за промедления с первым визитом в Пенсионный фонд могут лишиться значительной части причитающихся выплат. Некоторые граждане ошибочно полагают, что пенсия начнет автоматически зачисляться на банковскую карту.

Чем дольше гражданин, выходящий на пенсию, откладывает подачу документов, тем большую сумму он потеряет. Об этом сообщают "Новости.LIVE".

Чтобы получать пенсионные выплаты в полном объеме сразу после достижения 60 лет, граждане должны строго соблюдать установленные сроки. В целом для подачи заявления и необходимого пакета документов ПФУ предоставляет будущим пенсионерам четыре месяца: за месяц до дня рождения или в течение трех месяцев после него, в противном случае пенсия будет назначена с даты фактической регистрации обращения.

Требования к стажу

Чтобы выйти на пенсию в 60-летнем возрасте, украинцам необходимо иметь достаточное количество официально отработанных лет, и в 2026 году трудовой стаж должен составлять 33 года или более.

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Если гражданину не хватает накопленного стажа, при наличии стажа от 23 до 32 лет оформить пенсионные выплаты можно будет только по достижении 63 лет. А если у человека всего от 15 до 23 лет стажа, в таком случае он сможет выйти на пенсию не ранее 65 лет.

Гражданам, не имеющим минимального стажа, будет назначена социальная помощь, размер которой ниже пенсии.

Проверка данных

Начиная с 1 января 2004 года все данные об официальном трудоустройстве внесены в Государственный реестр застрахованных лиц, однако информация о предыдущей трудовой деятельности может отсутствовать. Поэтому всем потенциальным пенсионерам рекомендуется проверить состояние страхового стажа.

Узнать его можно, обратившись в региональное представительство ПФУ или через личный кабинет на портале учреждения. Если стаж до 2004 года не отображается в электронной системе, периоды работы необходимо добавить, предоставив бумажную трудовую книжку в отделение Пенсионного фонда или загрузив ее отсканированную копию через портал.

Напомним, что пенсионеры в Украине могут получать возрастную надбавку к пенсии — ее размер зависит от возраста и может достигать 570 гривен. Надбавка начисляется автоматически, без обращения в Пенсионный фонд.

Также Фокус писал, что за 35 лет независимости Украины пенсионное законодательство менялось более 130 раз. А из-за отдельных изменений и несвоевременно поданных документов часть пенсионеров могла лишиться тысяч гривен выплат.