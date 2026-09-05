Українці можуть втратити частину пенсії після 60 років: коли потрібно подавати документи

Українці, які вже здобули право на заслужений відпочинок, досягнувши 60-річного віку, через зволікання з першим візитом до Пенсійного фонду, можуть втратити значну частину належних виплат. Деякі громадяни помилково вважають, що пенсія почне автоматично зараховуватися на банківську карту.

Чим довше громадянин, який виходить на пенсію, відкладає подачу документів, тим більшу суму він втратить. Про це повідомляють "Новини.LIVE".

Для отримання пенсійних виплат у повному обсязі одразу після досягнення 60 років, громадяни мають суворо дотримуватися встановлених часових рамок. Загалом для подання заяви та необхідного пакету документів ПФУ дає майбутнім отримувачам пенсій чотири місяці: за місяць до дня народження або протягом трьох місяців після нього, інакше пенсію призначать від дати фактичної реєстрації звернення.

Вимоги до стажу

Для виходу на пенсію у 60-річному віці українцям потрібно мати достатню кількість офіційно відпрацьованих років й у 2026 році робочий стаж має становити 33 роки або більше.

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Якщо громадянину не вистачає накопиченого стажу, при наявності від 23 до 32 років стажу, оформити пенсійні виплати стане можливим лише при досягненні 63 років. А якщо людина має лише від 15 до 23 років стажу, у такому випадку вона зможе вийти на пенсію не раніше 65 років.

Громадянам, які не мають мінімального стажу, призначать соціальну допомогу, розмір якої нижчій від пенсій.

Перевірка даних

Починаючи з 1 січня 2004 року усі дані про офіційне працевлаштування внесені до Державного реєстру застрахованих осіб, але інформація про попередню трудову діяльність може бути відсутня. Тому усім потенційним пенсіонерам рекомендують перевірити стан страхового стажу.

З'ясувати його можна, звернувшись до регіонального представництва ПФУ або через особистий кабінет на порталі установи. Якщо робота до 2004 року не відображається в електронній системі, періоди праці необхідно додати, надавши паперову трудову книжку у відділення Пенсійного фонду або завантажити її відскановану копію через портал.

Нагадаємо, пенсіонери в Україні можуть отримувати вікову надбавку до пенсії — її розмір залежить від віку і може сягати 570 гривень. Доплату нараховують автоматично, без звернення до Пенсійного фонду.

Також Фокус писав, що за 35 років незалежності України пенсійне законодавство змінювали понад 130 разів. Й через окремі зміни та невчасно подані документи частина пенсіонерів могла втратити тисячі гривень виплат.