Пенсіонерам можуть автоматично додати до 570 гривень: хто має право на виплати

Пенсіонери в Україні можуть отримувати вікову надбавку до пенсії — її розмір залежить від віку і може сягати 570 гривень. Доплату нараховують автоматично, без звернення до Пенсійного фонду.

Про це повідомили в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Кіровоградській області.

Надбавку призначають пенсіонерам, які досягли 70, 75 або 80 років.

Для людей віком від 70 до 74 років доплата становить 300 гривень. Після досягнення 75 років її загальний розмір зростає до 456 гривень, а після 80 років — до 570 гривень.

“Ця доплата нараховується автоматично, тому звертатись до Пенсійного фонду України не потрібно”, — пояснила заступниця начальника відділу обслуговування громадян Ольга Сіндяшкіна.

Водночас надбавку призначають лише пенсіонерам, чий розмір пенсії не перевищує 10 340,35 гривні. Її нараховують з дня досягнення відповідного віку.

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Якщо день народження припадає не на перше число місяця, доплату за цей місяць розраховують лише за дні після досягнення потрібного віку. Наприклад, якщо людині виповнилося 70 років 20 числа, вона отримає доплату за 10 днів.

При переході до наступної вікової категорії пенсіонеру не додають всю нову суму. Враховується вже отримана надбавка: після 75 років до попередніх 300 гривень донараховують 156 гривень, щоб загальний розмір становив 456 гривень.

Раніше стало відомо, що українцям можуть зарахувати до страхового стажу періоди офіційної роботи за кордоном. Для цього необхідно підтвердити трудову діяльність відповідними документами та передати їх до Пенсійного фонду. Такий стаж може вплинути як на право на пенсію, так і на розмір виплат.

Також у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15224-5, який передбачає поступове збільшення прожиткового мінімуму, мінімальної зарплати та пенсій у 2026 році. У разі ухвалення документа мінімальна пенсія може зрости до 7 387 грн із 1 липня та до 7 591 грн із 1 жовтня. Мінімальну зарплату до кінця року пропонують підвищити до 12 160 грн.

Крім того, Пенсійний фонд нагадав про підвищений мінімальний розмір пенсії для людей віком від 65 років, які мають необхідний страховий стаж. У 2026 році він становить не менш як 40% мінімальної зарплати, а з урахуванням доплат мінімальна виплата для таких пенсіонерів сягає 3 758 грн.