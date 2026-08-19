Пенсионерам могут автоматически добавить до 570 гривен: кто имеет право на выплаты

Пенсионеры в Украине могут получать возрастную надбавку к пенсии — её размер зависит от возраста и может достигать 570 гривен. Надбавка начисляется автоматически, без обращения в Пенсионный фонд.

Об этом сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Кировоградской области.

Надбавка назначается пенсионерам, достигшим 70, 75 или 80 лет.

Для людей в возрасте от 70 до 74 лет доплата составляет 300 гривен. По достижении 75 лет её общий размер увеличивается до 456 гривен, а после 80 лет — до 570 гривен.

"Эта доплата начисляется автоматически, поэтому обращаться в Пенсионный фонд Украины не нужно", — пояснила заместитель начальника отдела обслуживания граждан Ольга Синдяшкина.

При этом надбавка назначается только пенсионерам, размер пенсии которых не превышает 10 340,35 гривен. Она начисляется со дня достижения соответствующего возраста.

Відео дня

Если день рождения приходится не на первое число месяца, доплата за этот месяц рассчитывается только за дни после достижения соответствующего возраста. Например, если человеку исполнилось 70 лет 20-го числа, он получит доплату за 10 дней.

При переходе в следующую возрастную категорию пенсионеру не начисляют всю новую сумму. Учитывается уже полученная надбавка: после 75 лет к прежним 300 гривнам доначисляют 156 гривен, чтобы общий размер составил 456 гривен.

Ранее стало известно, что украинцам могут зачесть в страховой стаж периоды официальной работы за рубежом. Для этого необходимо подтвердить трудовую деятельность соответствующими документами и передать их в Пенсионный фонд. Такой стаж может повлиять как на право на пенсию, так и на размер выплат.

Кроме того, в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект № 15224-5, предусматривающий постепенное повышение прожиточного минимума, минимальной заработной платы и пенсий в 2026 году. В случае принятия документа минимальная пенсия может вырасти до 7 387 грн с 1 июля и до 7 591 грн с 1 октября. Минимальную зарплату до конца года предлагают повысить до 12 160 грн.

Кроме того, Пенсионный фонд напомнил о повышенном минимальном размере пенсии для лиц в возрасте от 65 лет, имеющих необходимый страховой стаж. В 2026 году он составляет не менее 40% минимальной зарплаты, а с учетом доплат минимальная выплата для таких пенсионеров достигает 3 758 грн.