Пенсійні виплати українцям за кордоном: кому потрібно пройти перевірку у 2026 році

Пенсіонерам, які тимчасово проживають за кордоном, потрібно щороку проходити фізичну ідентифікацію для продовження виплати пенсії. Якщо людина пройшла її у 2025 році, цього достатньо для отримання пенсії у 2026 році, але для виплат у 2027 році процедуру потрібно пройти до 31 грудня 2026 року.

Про це повідомили у Головному управлінні Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області.

У ПФУ зазначили, що така вимога передбачена статтею 47-1 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

Пенсію людям, які тимчасово проживають за межами України, виплачують на поточні рахунки в українських банках за умови проходження фізичної ідентифікації до 31 грудня кожного календарного року. Тобто проходити процедуру повторно протягом 2026 року лише через те, що її вже було пройдено у 2025 році, не потрібно для отримання виплат у 2026-му.

Хто має проходити ідентифікацію

Щорічна фізична ідентифікація до 31 грудня стосується пенсіонерів, які тимчасово проживають за межами України, а також тих, хто проживає на тимчасово окупованих територіях. Водночас ця вимога не поширюється на пенсіонерів, які виїхали з тимчасово окупованих територій на підконтрольну Україні територію та повідомили ПФУ про переведення виплати пенсії за новим місцем проживання.

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Як пройти фізичну ідентифікацію

Пенсіонери за кордоном можуть пройти процедуру онлайн через “Дія.Підпис” у вебпорталі електронних послуг ПФУ або в мобільному застосунку “Пенсійний фонд України”. Також доступна ідентифікація за допомогою відеоконференцзв’язку.

Ще один варіант — звернутися до посольства або консульства України та отримати документ, що підтверджує факт перебування людини в живих. Його разом із заявою можна надіслати до ПФУ поштою або через вебпортал із використанням кваліфікованого електронного підпису.

Для виплати пенсії у 2027 році пенсіонерам за кордоном необхідно пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2026 року. Перевірити інформацію про проходження процедури можна в особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ.

Раніше стало відомо, що Пенсійний фонд може не зарахувати до страхового стажу окремі періоди роботи в Росії та Білорусі. Водночас стаж, отриманий до 1992 року, у деяких випадках можна підтвердити без довідок із пенсійних органів цих держав. Якщо ПФУ не зарахував певні періоди роботи, його рішення можна оскаржити в судовому порядку.

Також у передбачених законом випадках Пенсійний фонд України може припинити виплату пенсії або відмовити у її призначенні громадянам, які перебувають за межами України.