Пенсионные выплаты украинцам за рубежом: кому нужно пройти проверку в 2026 году

Пенсионерам, временно проживающим за границей, необходимо ежегодно проходить физическую идентификацию для продолжения выплаты пенсии. Если человек прошел её в 2025 году, этого достаточно для получения пенсии в 2026 году, но для выплат в 2027 году процедуру необходимо пройти до 31 декабря 2026 года.

Об этом сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Днепропетровской области.

В ПФУ отметили, что такое требование предусмотрено статьёй 47-1 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Пенсию лицам, временно проживающим за пределами Украины, выплачивают на текущие счета в украинских банках при условии прохождения физической идентификации до 31 декабря каждого календарного года. То есть проходить процедуру повторно в течение 2026 года только потому, что она уже была пройдена в 2025 году, для получения выплат в 2026-м году не требуется.

Кто должен пройти идентификацию

Ежегодная физическая идентификация до 31 декабря касается пенсионеров, временно проживающих за пределами Украины, а также тех, кто проживает на временно оккупированных территориях. В то же время это требование не распространяется на пенсионеров, которые выехали с временно оккупированных территорий на подконтрольную Украине территорию и сообщили ПФУ о переводе выплаты пенсии по новому месту жительства.

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Как пройти физическую идентификацию

Пенсионеры, проживающие за рубежом, могут пройти эту процедуру онлайн через "Дія.Підпис" на веб-портале электронных услуг ПФУ или в мобильном приложении "Пенсионный фонд Украины". Также доступна идентификация с помощью видеоконференцсвязи.

Еще один вариант — обратиться в посольство или консульство Украины и получить документ, подтверждающий, что человек жив. Его вместе с заявлением можно отправить в ПФУ по почте или через веб-портал с использованием квалифицированной электронной подписи.

Для получения пенсии в 2027 году пенсионерам, проживающим за рубежом, необходимо пройти физическую идентификацию до 31 декабря 2026 года. Проверить информацию о прохождении процедуры можно в личном кабинете на веб-портале ПФУ.

Ранее стало известно, что Пенсионный фонд может не зачесть в страховой стаж отдельные периоды работы в России и Беларуси. В то же время стаж, полученный до 1992 года, в некоторых случаях можно подтвердить без справок из пенсионных органов этих государств. Если ПФУ не зачислил определенные периоды работы, его решение можно обжаловать в судебном порядке.

Кроме того, в случаях, предусмотренных законом, Пенсионный фонд Украины может приостановить выплату пенсии или отказать в её назначении гражданам, находящимся за пределами Украины.