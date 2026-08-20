Пенсионный фонд не засчитывает стаж времен СССР: как обжаловать отказ

Пенсионный фонд может не зачесть в страховой стаж годы работы в России и Беларуси. В то же время периоды работы до 1992 года при определенных условиях можно подтвердить без справки из пенсионных органов этих стран, а отказ в отношении отдельных периодов — обжаловать в суде.

Об этом говорится в материале издания "На пенсии".

Правила зависят от того, когда именно человек работал, ведь международные соглашения, регулировавшие зачет такого стажа, впоследствии утратили силу.

Периоды работы на территории бывшего СССР до 31 декабря 1991 года засчитываются в стаж по общим правилам. Для лиц, работавших в России или Беларуси до 1 января 1992 года, стаж может быть учтён, если они не получают за эти годы пенсию от другого государства.

Ранее для подтверждения этого могла потребоваться справка из пенсионных органов России или Беларуси. В связи с прекращением взаимодействия с этими странами получить такие документы фактически стало невозможно. Теперь человек может подать заявление, в котором самостоятельно подтверждает, что не получает пенсию от РФ или Беларуси.

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Более сложная ситуация сложилась со стажем за период с 1 января 1992 года по 31 декабря 2003 года. Пенсионный фонд, как правило, отказывает в его зачете, если подтверждение осуществляется на основании международных соглашений, которые больше не действуют.

Однако такой отказ можно обжаловать. Показателен случай с женщиной, которой ПФУ не зачислил почти 15 лет работы в России в 1990-х годах. Суд пришел к выводу, что прекращение действия международного соглашения не может автоматически распространяться на трудовые отношения, возникшие в период его действия. В результате Пенсионный фонд обязали зачесть спорные периоды в стаж.

Если ПФУ не зачел стаж, сначала следует получить официальное письменное решение с указанием причин отказа. Если речь идет о периоде, когда соответствующее международное соглашение еще действовало, решение можно обжаловать в административном суде.

Суды рассматривают и споры, касающиеся более поздних периодов. В частности, этим летом Запорожский окружной административный суд признал противоправным отказ Пенсионного фонда по делу о стаже, приобретённом в России в 2004–2007 годах.

Напомним, что украинцы могут официально зачесть в трудовой стаж подтвержденные периоды работы за рубежом. Это возможно даже в тех случаях, когда у Украины нет соглашения о пенсионном обеспечении с соответствующей страной.

В то же время снижение уровня рождаемости в Украине может повлиять на финансирование пенсий. Часть средств для будущих выплат, вероятно, придется привлекать из государственного бюджета.