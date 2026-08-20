Пенсійний фонд не зараховує стаж часів СРСР: як оскаржити відмову

Пенсійний фонд може не зарахувати до страхового стажу роки роботи в Росії та Білорусі. Водночас періоди роботи до 1992 року за певних умов можна підтвердити без довідки з пенсійних органів цих країн, а відмову щодо окремих періодів — оскаржити в суді.

Про це йдеться в матеріалі видання “На пенсії”.

Правила залежать від того, коли саме людина працювала, адже міжнародні угоди, які регулювали зарахування такого стажу, згодом припинили діяти.

Періоди роботи на території колишнього СРСР до 31 грудня 1991 року зараховують до стажу за загальними правилами. Для людей, які працювали в Росії чи Білорусі до 1 січня 1992 року, стаж може бути врахований, якщо вони не отримують за ці роки пенсію від іншої держави.

Раніше для підтвердження цього могли вимагати довідку з пенсійних органів Росії чи Білорусі. Через припинення взаємодії з цими країнами отримати такі документи фактично стало неможливо. Тепер людина може подати заяву, в якій самостійно підтверджує, що не отримує пенсію від РФ чи Білорусі.

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Складніша ситуація зі стажем за період з 1 січня 1992 року до 31 грудня 2003 року. Пенсійний фонд переважно відмовляє у його зарахуванні, якщо підтвердження здійснюється на підставі міжнародних угод, які більше не діють.

Однак таку відмову можна оскаржити. Показовим є випадок жінки, якій ПФУ не зарахував майже 15 років роботи в Росії у 1990-х роках. Суд дійшов висновку, що припинення дії міжнародної угоди не може автоматично поширюватися на трудові відносини, які виникли в період її чинності. У результаті Пенсійний фонд зобов’язали зарахувати спірні періоди до стажу.

Якщо ПФУ не зарахував стаж, спочатку варто отримати офіційне письмове рішення із зазначенням причин відмови. Якщо йдеться про період, коли відповідна міжнародна угода ще діяла, рішення можна оскаржити в адміністративному суді.

Суди розглядають і спори щодо пізніших періодів. Зокрема, цього літа Запорізький окружний адміністративний суд визнав протиправною відмову Пенсійного фонду у справі щодо стажу, набутого в Росії у 2004–2007 роках.

Нагадаємо, українці можуть офіційно зарахувати до трудового стажу підтверджені періоди роботи за кордоном. Це можливо навіть у випадках, коли Україна не має з відповідною країною угоди про пенсійне забезпечення.

Водночас зниження рівня народжуваності в Україні може вплинути на фінансування пенсій. Частину коштів для виплат у майбутньому, ймовірно, доведеться залучати з державного бюджету.