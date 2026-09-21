Один год может перечеркнуть пенсию — что изменилось для многих украинцев

Украинцы теряют годы стажа из-за ошибок. Узнайте, как вернуть их перед выходом на пенсию.

Одного лишь достижения пенсионного возраста недостаточно для назначения пенсии по возрасту. Необходимо иметь установленный законом страховой стаж. От его продолжительности зависит, в каком возрасте человек сможет оформить пенсию — в 60, 63 или 65 лет. Об этом Фокусу рассказала юрист Ирина Гриценко.

Сколько стажа нужно для получения пенсии в 2026 году

В этом году для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа. Если у человека от 23 до 33 лет стажа, пенсию по возрасту могут назначить в 63 года.

В 65 лет право на пенсию возникает при наличии страхового стажа продолжительностью от 15 до 23 лет. Необходимую продолжительность стажа определяют в соответствии с правилами, действовавшими на дату достижения человеком соответствующего возраста.

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Например, если человеку исполнилось 60 лет в 2025 году, к нему применяется требование относительно страхового стажа, действовавшее именно в 2025 году, даже если заявление на пенсию подается позднее.

Такие правила предусмотрены статьей 26 закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" № 1058-IV.

Ирина Гриценко , юрист компании LEGAL STRATEGY

Трудовой стаж отражает общую продолжительность трудовой деятельности лица и охватывает периоды, в течение которых лицо подлежало общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за которые уплачивались страховые взносы. В него также могут включаться отдельные периоды, которые закон прямо разрешает учитывать независимо от фактической уплаты взносов.

Чем страховой стаж отличается от трудового

Как отмечает Ирина Гриценко, с 1 января 2004 года основное значение для определения права на пенсию по возрасту имеет именно страховой стаж. Порядок его расчета регулируется законом.

Что будет, если в 60 лет стажа не хватает

Если на день достижения 60-летнего возраста у человека нет необходимого страхового стажа, право на пенсию по возрасту в этот момент не возникает.

В то же время, как отмечает Ирина Гриценко, это не обязательно означает, что нужно ждать до 63 лет. Если человеку не хватает нескольких месяцев или лет, он может набрать необходимый стаж после 60 лет, в частности, продолжая официально работать или уплачивая взносы в предусмотренных законом случаях.

Например, если в этом году на день 60-летия у человека 32 года и 6 месяцев страхового стажа, то после накопления ещё шести месяцев он сможет обратиться за назначением пенсии, не дожидаясь 63 лет.

С 1 января 2004 года именно страховой стаж имеет основное значение для определения права на пенсию по возрасту Фото: Pexels

Как засчитывается страховой стаж

Страховой стаж исчисляется в месяцах.

После 1 января 2004 года полный месяц, как правило, засчитывается в страховой стаж, если за него уплачен страховой взнос в размере не менее минимального страхового взноса.

Если взнос был меньше, месяц может быть зачтен пропорционально уплаченной сумме, если законом не предусмотрено иное.

Периоды работы до 1 января 2004 года учитываются в соответствии с законодательством, действовавшим до вступления в силу Закона № 1058-IV.

С 2 августа 2026 года, после вступления в силу Закона Украины от 9 апреля 2026 года № 4851-IX, для определения права на пенсию по возрасту к страховому стажу также зачисляются периоды работы по трудовому договору, контракту или на других предусмотренных законом условиях, за которые ЕСВ фактически не уплачен.

Это возможно, если у страхователя имеется задолженность по уплате взносов, а за соответствующие периоды представлена отчетность, подтверждающая их начисление в сумме не менее минимального страхового взноса.

Для отдельных периодов работы и жизни действуют особые правила зачисления.

Засчитывается ли обучение

Периоды обучения по дневной форме до 1 января 2004 года могут засчитываться в стаж при наличии надлежащего документального подтверждения и если такой зачет предусматривался законодательством, действовавшим на тот момент.

После 1 января 2004 года само по себе обучение не формирует страховой стаж, если за соответствующий период не уплачивались страховые взносы и закон не предусматривает иных оснований для его зачисления.

Уход за ребенком

Период ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста может быть зачтен в страховой стаж в соответствии с правилами, установленными законодательством.

В отношении периодов до 1 января 2004 года применяются документы и правила подтверждения стажа, действовавшие на тот момент.

За 2004 год в соответствующих случаях может потребоваться подтверждение органа социальной защиты населения о получении пособия по уходу за ребенком.

С 1 января 2005 года соответствующие периоды, как правило, учитываются на основании данных Реестра застрахованных лиц.

Как засчитывается отпуск в связи с беременностью и родами

С 1 июля 2013 года женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам и получающие соответствующее пособие, относятся к числу застрахованных лиц, а за соответствующие периоды уплачиваются страховые взносы.

"В то же время период такого отпуска с 1 января 2004 года по 30 июня 2013 года включительно также учитывается в страховом стаже для определения права на пенсию по возрасту в соответствии с пунктом 3¹ раздела XV закона № 1058-IV", — говорит юрист.

То есть отсутствие уплаты взносов за этот период само по себе не означает, что он не будет учтён при определении права на пенсию. А подтвердить этот период можно, в частности, свидетельством о рождении ребёнка, соответствующими приказами и индивидуальными сведениями о застрахованном лице.

Периоды военной службы до 1 января 2004 года могут подтверждаться военным билетом, но не только им Фото: Пенсионный фонд

Включается ли военная служба в страховой стаж?

Периоды военной службы до 1 января 2004 года могут подтверждаться военным билетом, справками из воинских частей, архивными документами и другими доказательствами, предусмотренными законом.

После этой даты страховой стаж в основном определяется на основании данных Реестра застрахованных лиц.

Для отдельных категорий военнослужащих, полицейских, лиц рядового и начальствующего состава, а также других лиц законодательство предусматривает специальные правила подтверждения периодов службы, если необходимая информация отсутствует в Реестре.

Что касается периода безработицы

В страховой стаж включаются предусмотренные законом периоды получения пособия по безработице, а также отдельные другие периоды получения выплат в системе общеобязательного государственного социального страхования.

В то же время само по себе пребывание человека на учете в центре занятости без получения пособия, период которого в соответствии с законом включается в страховой стаж, автоматически не формирует страховой стаж.

Учитывается ли работа за рубежом?

Периоды работы в другой стране могут учитываться при определении права на украинскую пенсию в соответствии с международными договорами Украины и национальным законодательством.

После внесения изменений в закон № 1058-IV, вступивших в силу 23 июня 2024 года, в случае отсутствия необходимого страхового стажа для назначения пенсии по возрасту для определения права на такую пенсию могут учитываться также периоды работы в государствах, с которыми Украина не имеет международного договора в сфере пенсионного обеспечения.

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Это возможно при условии, что такие периоды зачисляются в страховой стаж в соответствии с законодательством соответствующего государства.

В 2025 году Кабинет министров Украины утвердил порядок подтверждения таких периодов. В этом случае зарубежный стаж в первую очередь используется для определения права человека на пенсию. Если иное не предусмотрено международным договором или законом, сам по себе такой стаж не влияет на размер украинской пенсии.

Для кого действуют ограничения по зачету стажа

Законом предусмотрены особые ограничения в отношении зачета стажа лицам, которые после 19 февраля 2014 года проходили определенные законом виды службы в органах и формированиях РФ или добровольно работали либо участвовали в определенных законом оккупационных структурах и незаконных формированиях.

Как восстановить недостающий страховой стаж

Если стажа недостаточно, одним из вариантов является продолжение официальной работы и накопление необходимого страхового стажа.

Также можно добровольно уплачивать взносы за текущие периоды. В 2026 году минимальный взнос за один месяц составляет 1902,34 грн.

Есть ещё один вариант. Эксперт говорит, что можно приобрести стаж за отдельные прошлые периоды путём единовременной уплаты ЕСВ. В 2026 году минимальная сумма составляет 3804,68 грн за один месяц.

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Более того, в предусмотренных законом случаях можно доплатить взнос за неполный месяц, чтобы он был полностью зачтён в страховой стаж.

Как проверить свой страховой стаж

Информацию о страховом стаже лучше проверять заранее, а не непосредственно перед выходом на пенсию. Это можно сделать в личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Сведения о страховом стаже, окладе и уплате взносов также содержатся, в частности, в справках ОК-5 и ОК-7.

А если в реестре отсутствуют отдельные периоды работы или обнаружены ошибки, их можно подтвердить документами в порядке, установленном законодательством.

Что делать, если Пенсионный фонд не зачислил стаж

В таком случае в первую очередь следует выяснить причину, по которой этот период не был зачтен.

Далее следует проверить трудовую книжку и данные Реестра застрахованных лиц и подать дополнительные документы — справки, приказы, сведения о зарплате, трудовые договоры или архивные материалы. При необходимости можно использовать показания свидетелей или обратиться в суд. А если необходимые для пенсии сведения уже содержатся в публичных электронных реестрах, требовать от человека документального подтверждения этих сведений запрещено.

Пенсионный фонд должен оказывать человеку помощь в получении документов, необходимых для назначения или перерасчета пенсии.

Если стаж составляет менее 15 лет

Если по достижении 65 лет у человека менее 15 лет страхового стажа, он не приобретает права на пенсию по возрасту в соответствии с Законом № 1058-IV. При наличии предусмотренных законом условий такой человек может претендовать на государственную социальную помощь лицам, не имеющим права на пенсию. Это отдельный вид социальной поддержки, а не пенсия по возрасту. При решении вопроса о её назначении учитываются, в частности, предусмотренные законодательством имущественные и доходные критерии.

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В 2026 году прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, составляет 2595 грн.

В то же время эта сумма не означает, что каждому человеку автоматически назначается социальная помощь именно в размере 2595 грн. Право на такую помощь и её размер определяются в соответствии со специальными положениями законодательства о государственной социальной помощи.

Что важно знать перед оформлением пенсии

Право на пенсию определяется индивидуально с учетом возраста, продолжительности страхового стажа, срока его накопления и других обстоятельств.

Размер пенсии зависит не только от продолжительности страхового стажа, но и от заработка и других показателей, установленных законодательством.

Поэтому информацию о страховом стаже желательно проверить заранее. Если некоторые периоды отсутствуют, у вас будет время получить архивные документы, исправить ошибки в Реестре, подтвердить стаж другими допустимыми доказательствами или, если это возможно, приобрести недостающий стаж до обращения за назначением пенсии.

Напомним, что пенсионерам, временно проживающим за границей, необходимо ежегодно проходить физическую идентификацию для продолжения выплат.