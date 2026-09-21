Пенсии под вопросом: Украина может столкнуться с проблемами с выплатами уже в октябре

Уже в октябре в Украине могут возникнуть проблемы с выплатой пенсий из-за нехватки средств в бюджете. Главной причиной кризиса является затягивание парламентом принятия законопроектов, необходимых для получения финансовой помощи от международных партнеров.

Об этом в эфире "Новости.LIVE" сообщил финансовый эксперт Сергей Фурса. По его словам, вопрос о финансировании в текущем году до сих пор остается открытым, хотя у партнеров есть необходимые ресурсы.

"У нас этот год не перекрыт. У нас на столе лежат 29 миллиардов долларов, которые мы должны получить, но пока не можем", — подчеркнул эксперт.

Фурса подчеркнул, что без оперативных действий Верховной Рады по принятию крайне важных инициатив государство рискует оказаться в ситуации, когда покрывать базовые социальные расходы станет не из чего.

Напомним, с 1 октября "Укрэксимбанк" перестанет перечислять пенсии и социальные выплаты на карты своих клиентов. Тем, кто не успел выбрать другой банк до 15 сентября, средства будет доставлять "Укрпочта".

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Пенсионерам, временно проживающим за границей, необходимо ежегодно проходить физическую идентификацию для продолжения выплаты пенсии. Если человек прошел её в 2025 году, этого достаточно для получения пенсии в 2026 году, но для выплат в 2027 году процедуру необходимо пройти до 31 декабря 2026 года.

Кроме того, некоторые украинские пенсионеры в 2026 году продолжают получать надбавку за донорство. За год такая выплата может составить более 3 тысяч гривен, но новым получателям её уже не назначают.