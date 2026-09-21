Пенсії під питанням: Україна може зіткнутися з проблемами виплат уже в жовтні

Вже у жовтні в Україні можуть виникнути проблеми з виплатою пенсій через брак коштів у бюджеті. Головною причиною кризи є зволікання парламенту з ухваленням законопроєктів, необхідних для отримання фінансової допомоги від міжнародних партнерів.

Про це в ефірі "Новини.LIVE" повідомив фінансовий експерт Сергій Фурса. За його словами, питання фінансування поточного року досі залишається відкритим, хоча необхідні ресурси у партнерів є.

"У нас не перекритий цей рік. У нас на столі лежать 29 мільярдів доларів, які ми маємо отримати, але поки що не можемо", — наголосив експерт.

Фурса підкреслив, що без оперативних дій Верховної Ради щодо ухвалення критично важливих ініціатив держава ризикує опинитися у ситуації, коли покривати базові соціальні видатки стане нічим.

Нагадаємо, з 1 жовтня "Укрексімбанк" перестане зараховувати пенсії та соціальні виплати на картки своїх клієнтів. Тим, хто не встиг обрати інший банк до 15 вересня, кошти доставлятиме "Укрпошта".

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Пенсіонерам, які тимчасово проживають за кордоном, потрібно щороку проходити фізичну ідентифікацію для продовження виплати пенсії. Якщо людина пройшла її у 2025 році, цього достатньо для отримання пенсії у 2026 році, але для виплат у 2027 році процедуру потрібно пройти до 31 грудня 2026 року.

Крім того, деякі українські пенсіонери у 2026 році продовжують отримувати надбавку за донорство. За рік така виплата може становити понад 3 тисячі гривень, але новим отримувачам її вже не призначають.