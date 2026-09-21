Залишилося 10 днів: один із державних банків припиняє виплату пенсій на картки

З 1 жовтня "Укрексімбанк" перестане зараховувати пенсії та соціальні виплати на картки своїх клієнтів. Тим, хто не встиг обрати інший банк до 15 вересня, кошти доставлятиме "Укрпошта".

З 1 жовтня 2026 року Пенсійний фонд України припиняє співпрацю з державним АТ "Укрексімбанк" щодо обслуговування соціальних рахунків громадян. Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Тож клієнтам банку варто заздалегідь подбати про нові реквізити. Заяву про зміну банку потрібно було подати до 15 вересня.

Як перейти до іншого банку

Щоб виплати надходили без перебоїв, треба обрати будь-яку іншу установу зі списку уповноважених банків і відкрити там рахунок. Після цього до Пенсійного фонду подають заяву про зміну способу виплати. Зробити це можна дистанційно, через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ, або особисто в найближчому сервісному центрі.

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Тим, хто не встиг змінити реквізити вчасно, хвилюватися не варто: нараховані кошти повністю збережуться, а Пенсійний фонд не зупинятиме нарахування. Виплати таким громадянам автоматично перенаправлять через відділення АТ "Укрпошта" за місцем фактичного проживання чи реєстрації.

Нагадаємо, окремим пенсіонерам віком від 70 років в Україні належать доплати, якщо їхня пенсія не дотягує до встановленого рівня. Сума залежить від віку та страхового стажу.

Також із досягненням 65 років частина пенсіонерів автоматично отримує право на вищу виплату, однак претендувати на неї можуть лише ті, хто відповідає чітким вимогам щодо стажу.

Крім того, українці, які в 60 років набули права на пенсію, можуть втратити значну частину виплат, якщо зволікатимуть із першим зверненням до Пенсійного фонду. Дехто помилково думає, що пенсія сама почне надходити на банківську картку.