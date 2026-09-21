Осталось 10 дней: один из государственных банков прекращает выплату пенсий на карты

С 1 октября "Укрэксимбанк" перестанет зачислять пенсии и социальные выплаты на карты своих клиентов. Тем, кто не успел выбрать другой банк до 15 сентября, средства будет доставлять "Укрпочта".

С 1 октября 2026 года Пенсионный фонд Украины прекращает сотрудничество с государственным АО "Укэксимбанк" в сфере обслуживания социальных счетов граждан. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Поэтому клиентам банка следует заранее позаботиться о новых реквизитах. Заявление об изменении банка необходимо было подать до 15 сентября.

Как перейти в другой банк

Чтобы выплаты поступали без перебоев, необходимо выбрать любое другое учреждение из списка уполномоченных банков и открыть там счет. После этого в Пенсионный фонд подается заявление об изменении способа выплаты. Сделать это можно дистанционно, через личный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ, или лично в ближайшем сервисном центре.

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Тем, кто не успел вовремя изменить реквизиты, не стоит беспокоиться: начисленные средства будут полностью сохранены, а Пенсионный фонд не будет приостанавливать начисления. Выплаты таким гражданам будут автоматически перенаправляться через отделения АО "Укрпочта" по месту фактического проживания или регистрации.

Напомним, что отдельным пенсионерам в возрасте от 70 лет в Украине полагаются доплаты, если их пенсия не достигает установленного уровня. Сумма зависит от возраста и страхового стажа.

Кроме того, по достижении 65 лет часть пенсионеров автоматически получает право на более высокую выплату, однако претендовать на неё могут только те, кто соответствует чётким требованиям по стажу.

Кроме того, украинцы, которые в 60 лет получили право на пенсию, могут лишиться значительной части выплат, если будут откладывать первое обращение в Пенсионный фонд. Некоторые ошибочно полагают, что пенсия сама начнет поступать на банковскую карту.