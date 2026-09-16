Доплаты к пенсии для украинцев 70+: какие выплаты гарантирует государство

В Украине некоторым пенсионерам в возрасте от 70 лет предусмотрены доплаты, если их пенсия не достигает установленного уровня. Размер выплаты зависит от возраста и страхового стажа.

Об этом говорится в материале издания "Новости.LIVE".

В 2026 году для пенсионеров были установлены новые уровни общего размера пенсионных выплат.

Кто из пенсионеров в возрасте 70 лет и старше имеет право на доплату

Доплаты предусмотрены для лиц, достигших соответствующего возраста и имеющих необходимый страховой стаж. Речь идет о пенсионерах, получающих выплаты в соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Для лиц в возрасте от 70 до 80 лет при наличии 30-летнего стажа у женщин и 35-летнего стажа у мужчин установленный размер пенсии составляет 4 050 грн.

Пенсионерам в возрасте 80 лет и старше необходимо иметь стаж не менее 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин. В таком случае пенсия должна составлять не менее 4 213 грн.

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Какой размер пенсии гарантируют в 2026 году

В 2026 году установлены следующие уровни пенсионных выплат:

для лиц в возрасте до 70 лет при наличии 30 лет стажа у женщин и 35 лет у мужчин — 3 725 грн;

для пенсионеров в возрасте от 70 до 80 лет при наличии 30 лет стажа у женщин и 35 лет у мужчин — 4 050 грн;

для людей в возрасте 80 лет и старше при наличии 20 лет стажа у женщин и 25 лет у мужчин — 4 213 грн.

Если пенсия не достигает соответствующего уровня, государство предусматривает доплату в размере суммы, недостающей до установленного размера.

Кому выплачивают доплату в размере до 4 050 грн

Пенсионерам в возрасте от 70 лет с достаточным страховым стажем доплату начисляют пропорционально накопленному стажу, исходя из суммы 4 050 грн.

Для лиц в возрасте от 70 до 80 лет требуется стаж не менее 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин. Если размер пенсии ниже установленного уровня, выплату увеличивают до соответствующей суммы.

Для лиц в возрасте от 75 до 80 лет пенсия также должна составлять не менее 4 050 грн при наличии необходимого страхового стажа.

Кому выплачивают до 4 213 грн

Для людей в возрасте 80 лет и старше пенсия должна составлять не менее 4 213 грн при наличии как минимум 20 лет страхового стажа у женщин и 25 лет у мужчин.

Если размер пенсионного пособия не достигает этой суммы, назначается доплата до соответствующего уровня.

Как Пенсионный фонд начисляет доплаты

Соответствующие доплаты Пенсионный фонд начисляет автоматически. Пенсионерам не нужно дополнительно обращаться в органы фонда для их назначения.

Сумма, недостающая до установленного размера пенсии, учитывается при последующих перерасчетах.

Какие еще надбавки предусмотрены для пенсионеров в возрасте 70 лет и старше

Помимо доплат к установленному размеру пенсии, для людей в возрасте от 70 лет предусмотрены ежемесячные компенсационные выплаты. Они предоставляются, если ежемесячная сумма пенсии с учетом доплат не превышает 10 340 грн.

Размер компенсации составляет:

до 300 грн — для людей в возрасте от 70 до 75 лет;

до 456 грн — для граждан в возрасте от 75 до 80 лет;

до 570 грн — для людей старше 80 лет.

От чего не зависят компенсационные выплаты

Ежемесячные компенсационные выплаты начисляются со дня достижения человеком 70, 75 или 80 лет. Для их назначения не имеет значения:

вид пенсии;

закон, в соответствии с которым назначена пенсия;

продолжительность страхового стажа;

наличие или отсутствие работы.

Ранее сообщалось, что Пенсионный фонд может не зачесть в страховой стаж периоды работы в России и Беларуси. В то же время трудовой стаж, накопленный до 1992 года, при определенных условиях можно подтвердить без справки из пенсионных органов этих государств. Отказ в зачете отдельных периодов также можно обжаловать в суде.

Также стало известно, что в отдельных случаях Пенсионный фонд Украины может приостановить или не назначать выплаты гражданам, выехавшим за границу.