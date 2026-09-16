Доплати до пенсії для українців 70+: які виплати гарантує держава

В Україні деяким пенсіонерам віком від 70 років передбачені доплати, якщо їхня пенсія не досягає встановленого рівня. Розмір виплати залежить від віку та страхового стажу.

Про це йдеться у матеріалі видання “Новини.LIVE”.

У 2026 році для пенсіонерів визначили нові рівні загального розміру пенсійних виплат.

Хто з пенсіонерів 70+ має право на доплату

Доплати передбачені для людей, які досягли відповідного віку та мають необхідний страховий стаж. Йдеться про пенсіонерів, які отримують виплати за законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Для людей віком від 70 до 80 років за наявності 30 років стажу у жінок і 35 років у чоловіків встановлений рівень пенсії становить 4 050 грн.

Для пенсіонерів віком 80 років і старше необхідно мати щонайменше 20 років стажу жінкам і 25 років чоловікам. У такому випадку пенсія має бути не меншою за 4 213 грн.

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Який розмір пенсії гарантують у 2026 році

У 2026 році визначені такі рівні пенсійних виплат:

для людей до 70 років за наявності 30 років стажу у жінок і 35 років у чоловіків — 3 725 грн;

для пенсіонерів віком від 70 до 80 років за наявності 30 років стажу у жінок і 35 років у чоловіків — 4 050 грн;

для людей віком 80 років і старше за наявності 20 років стажу у жінок і 25 років у чоловіків — 4 213 грн.

Якщо пенсія не досягає відповідного рівня, держава передбачає доплату в сумі, якої не вистачає до встановленого розміру.

Кому доплачують до 4 050 грн

Пенсіонерам віком від 70 років із достатнім страховим стажем доплату встановлюють пропорційно до набутого стажу, виходячи із суми 4 050 грн.

Для людей віком від 70 до 80 років необхідно мати щонайменше 30 років стажу жінкам і 35 років чоловікам. Якщо розмір пенсії нижчий за встановлений рівень, виплату збільшують до відповідної суми.

Для осіб віком від 75 до 80 років пенсія також має бути не меншою за 4 050 грн за умови необхідного страхового стажу.

Кому виплачують до 4 213 грн

Людям віком 80 років і старше пенсія має бути не меншою за 4 213 грн за наявності щонайменше 20 років страхового стажу у жінок та 25 років у чоловіків.

Якщо пенсійна виплата не досягає цієї суми, встановлюється доплата до відповідного рівня.

Як Пенсійний фонд нараховує доплати

Відповідні доплати Пенсійний фонд нараховує автоматично. Пенсіонерам не потрібно додатково звертатися до органів фонду для їх призначення.

Суму, якої не вистачає до встановленого рівня пенсії, враховують під час наступних перерахунків.

Які ще надбавки передбачені для пенсіонерів 70+

Окрім доплат до встановленого рівня пенсії, для людей віком від 70 років передбачені щомісячні компенсаційні виплати. Вони надаються, якщо щомісячна сума пенсії з урахуванням доплат не перевищує 10 340 грн.

Розмір компенсації становить:

до 300 грн — для людей віком від 70 до 75 років;

до 456 грн — для громадян віком від 75 до 80 років;

до 570 грн — для людей старше 80 років.

Від чого не залежать компенсаційні виплати

Щомісячні компенсаційні виплати встановлюють із дня досягнення людиною 70, 75 або 80 років. Для їх призначення не має значення:

вид пенсії;

закон, за яким призначено пенсію;

тривалість страхового стажу;

наявність або відсутність роботи.

Раніше повідомлялося, що Пенсійний фонд може не зарахувати до страхового стажу періоди роботи в Росії та Білорусі. Водночас трудовий стаж, набутий до 1992 року, за певних умов можна підтвердити без довідки з пенсійних органів цих держав. Відмову у зарахуванні окремих періодів також можна оскаржити через суд.

Також стало відомо, що в окремих випадках Пенсійний фонд України може припинити або не призначити виплати громадянам, які виїхали за кордон.