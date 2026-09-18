Пенсії в Україні: хто у 2026 році може отримати додатково понад 3 тисячі гривень

Деякі українські пенсіонери у 2026 році продовжують отримувати надбавку за донорство. За рік така виплата може становити понад 3 тисячі гривень, але новим отримувачам її вже не призначають.

Про це йдеться у матеріалі видання УНІАН.

Хто може отримувати надбавку до пенсії

З 26 січня 2026 року норма закону, яка передбачала виплату почесним донорам, втратила чинність. Тому люди, які набули право на надбавку після цієї дати, отримувати її не можуть.

Водночас зміни не стосуються пенсіонерів, яким виплату призначили раніше. Ті, хто набув право на надбавку до 25 січня 2026 року включно, продовжують її отримувати.

Який розмір доплати за донорство

Надбавка до пенсії становить 10% прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць. Виплату нараховують щомісяця разом з основною пенсією.

За рік пенсіонер може отримати понад 3 тисячі гривень додатково. Якщо змінюється прожитковий мінімум, відповідно змінюється і розмір надбавки.

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Як оформити надбавку до пенсії

Якщо людина набула право на виплату до зміни законодавства, але її ще не призначили, потрібно звернутися до Пенсійного фонду України.

Для оформлення можуть знадобитися заява, паспорт або інший документ, що посвідчує особу, реєстраційний номер платника податків, а також документи, які підтверджують донорський статус і право на виплату.

Після подання документів Пенсійний фонд перевіряє підстави для призначення надбавки та ухвалює відповідне рішення.

Раніше повідомлялося, що Пенсійний фонд може не зарахувати до страхового стажу періоди роботи в Росії та Білорусі. Водночас стаж, набутий до 1992 року, у деяких випадках можна підтвердити без довідки з пенсійних органів цих країн. Якщо ПФУ відмовляється зараховувати окремі періоди роботи, таке рішення можна оскаржити в суді.

Крім того, Пенсійний фонд України в окремих ситуаціях може припинити виплату пенсії або відмовити в її призначенні громадянам, які перебувають за кордоном.