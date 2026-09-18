Пенсии в Украине: кто в 2026 году может получить дополнительно более 3 тысяч гривен

Некоторые украинские пенсионеры в 2026 году продолжают получать надбавку за донорство. За год такая выплата может составить более 3 тысяч гривен, но новым получателям её уже не назначают.

Об этом говорится в материале издания УНИАН.

Кто может получать надбавку к пенсии

С 26 января 2026 года положение закона, предусматривавшее выплату почетным донорам, утратило силу. Поэтому лица, которые приобрели право на надбавку после этой даты, не могут её получать.

В то же время изменения не касаются пенсионеров, которым выплата была назначена ранее. Те, кто приобрел право на надбавку до 25 января 2026 года включительно, продолжают её получать.

Каков размер доплаты за донорство?

Надбавка к пенсии составляет 10 % прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц. Выплата начисляется ежемесячно вместе с основной пенсией.

За год пенсионер может получить более 3 тысяч гривен дополнительно. Если изменяется прожиточный минимум, соответственно изменяется и размер надбавки.

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Как оформить надбавку к пенсии

Если человек приобрел право на выплату до изменения законодательства, но она еще не была назначена, необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины.

Для оформления могут потребоваться заявление, паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, регистрационный номер налогоплательщика, а также документы, подтверждающие статус донора и право на выплату.

После подачи документов Пенсионный фонд проверяет основания для назначения надбавки и принимает соответствующее решение.

Ранее сообщалось, что Пенсионный фонд может не зачесть в страховой стаж периоды работы в России и Беларуси. В то же время стаж, приобретенный до 1992 года, в некоторых случаях можно подтвердить без справки из пенсионных органов этих стран. Если ПФУ отказывается зачислять отдельные периоды работы, такое решение можно обжаловать в суде.

Кроме того, Пенсионный фонд Украины в отдельных случаях может приостановить выплату пенсии или отказать в её назначении гражданам, находящимся за рубежом.