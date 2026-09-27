Пенсія по інвалідності: коли можна перейти на виплати за віком і як це зробити

Пенсія з інвалідності може залишатися вигіднішою навіть після досягнення пенсійного віку. Експертка пояснила, від чого залежить сума.

Українці, які отримують пенсію по інвалідності, після досягнення відповідного пенсійного віку можуть перейти на пенсію за віком. Однак така зміна виду пенсії не відбувається автоматично — пенсіонеру необхідно звернутися до Пенсійного фонду України із заявою. Про це Фокусу розповіла юристка Діна Дрижакова.

Вона пояснюючи порядок переходу з пенсії по інвалідності на пенсію за віком.

За її словами, процедура регулюється законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" і є добровільною. Для переходу людина має досягти відповідного пенсійного віку та мати необхідний страховий стаж.

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Коли можна перейти на пенсію за віком

Загальний пенсійний вік в Україні становить 60, 63 або 65 років. Конкретний вік виходу на пенсію залежить від кількості набутого страхового стажу.

Діна Дрижакова , адвокатка, керівниця ЮК Prima Leader Group

Особам з інвалідною групою І чи ІІ групи пенсія часто може бути порівнянна або вища через надбавки та особливості обчислення. Проте з віком або після додаткового накопичення стажу пенсія за віком може стати вигіднішою.

2026 року для призначення пенсії за віком у 60-ть необхідно мати щонайменше 33 роки страхового стажу.

Водночас сам факт досягнення відповідного віку не означає автоматичного переходу на інший вид пенсії. Потрібно подати заяву до ПФУ.

Експертка звертає увагу і на розмір майбутньої виплати. Перед переходом варто з'ясувати, якою буде пенсія за віком, та порівняти її з поточною пенсією по інвалідності.

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"Перехід здійснюється лише тоді, коли пенсія за віком є вищою або доцільнішою для особи", — зазначає Діна Дрижакова.

За її словами, якщо розрахунок показує меншу суму, фахівці Пенсійного фонду можуть провести відповідні розрахунки та роз'яснити доцільність переходу.

Як оформити перехід

Для зміни виду пенсії необхідно звернутися до Пенсійного фонду України.

Заяву можна подати:

особисто — до будь-якого сервісного центру ПФУ незалежно від місця реєстрації;

онлайн — через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду за адресою portal.pfu.gov.ua за допомогою КЕП або "Дія.Підпису".

Для оформлення можуть знадобитися паспорт громадянина України або ID-картка з довідкою про реєстрацію місця проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, а також документи, що підтверджують страховий стаж.

Якщо після призначення пенсії по інвалідності людина продовжувала працювати, може знадобитися трудова книжка або інші документи, які підтверджують додатковий страховий стаж.

Також за необхідності можна надати документи про заробітну плату для уточнення даних, що використовуються під час розрахунку.

Пенсія за віком не завжди буде більшою за виплати по інвалідності Фото: З відкритих джерел

Коли почнуть виплачувати пенсію за віком

Діна Дрижакова зазначає, що у разі переходу з одного виду пенсії на інший пенсія за віком призначається з дня подання заяви та необхідних документів.

Розмір виплати визначатимуть з урахуванням наявного страхового стажу та заробітку за формулою, яка застосовується для пенсії за віком.

Окреме значення може мати стаж, набутий після призначення пенсії по інвалідності. Якщо людина продовжувала офіційно працювати та накопичила щонайменше 24 місяці нового страхового стажу, ПФУ має провести перерахунок пенсії з урахуванням цього стажу. За бажанням також може враховуватися новий заробіток.

Чи завжди пенсія за віком буде більшою

Автоматично вважати, що після переходу виплата зросте, не варто. За словами експертки, для людей з інвалідністю І або ІІ групи пенсія по інвалідності може бути порівнянною або навіть вищою через передбачені надбавки та особливості її обчислення.

Водночас із віком або після накопичення додаткового страхового стажу пенсія за віком може стати вигіднішою.

Тому перед поданням заяви Діна Дрижакова радить попередньо з'ясувати орієнтовний розмір пенсії за віком і порівняти його з поточною виплатою.

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"Перед подачею заяви ви можете звернутися до фахівців ПФУ (або перевірити через особистий кабінет на порталі ПФУ), щоб попередньо прорахувати орієнтовний розмір пенсії за віком і порівняти його з поточними виплатами", — радить юристка.

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