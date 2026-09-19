Українці отримають ₴19 тисяч "Зимової підтримки": на що можна витратити гроші та коли дедлайн

Малозабезпечені українці можуть отримати 19400 грн за програмою "Зимова підтримка", призначену для пенсіонерів, деяких категорій внутрішньопереміщених осіб (ВПО) та інших соціальних груп, розповів юрист. Для цього слід встигнути подати певний набір документів до дедлайну, до якого залишилось майже півтора місяця. Що важливо знати про оформлення зимової допомоги від держави на опалювальний сезон?

Зібраний пакет документів для отримання 19400 грн "Зимової підтримки" слід подати до 30 жовтня 2026 року, повідомила юристка Діна Дрижакова в коментарі УНІАН. Це можна зробити через Центри надання адміністративних послуг, місцеві відділення Пенсійного фонду, міські ради та військові адміністрації. Не усі малозабезпечені мають право на цей вид допомоги, уточнюється у матеріалі медіа.

Експертка сказала, що на допомогу малозабезпечним за цією програмою виділили з бюджету 8 млрд грн [цієї суми вистачить на виплати 41 тис. українців – ред.]. Кошти надійдуть на банківський рахунок заявника незабаром після позитивного рішення. Їх можна витратити на закупівлю дрон, пелетів, вугілля, теплих рече й навіть на оплату комунальних послуг. Зі слів юристки, цього року не має жорстких обмежень на напрямок витрат.

Видео дня

"Зимова підтримка" — хто має право

Дрижакова перелічила категорії малозабезпечених, які мають право на "Зимову підтримку": серед них — самотні пенсіонери, непрацездатні, люди з інвалідністю, багатодітні родини, самотні батьки чи матері, доглядачі дітей з інвалідністю, прийомні та патронатні родини. Крім того, допоможуть також родинам, які вже отримують субсидії від держави на комунальні послуги та закупівлю палива для опалення помешкань. На допомогу також можуть претендувати ВПО. При цьому є три категорії громадян, які не мають право на "Зимову підтримку":

ВПО, які живуть у помешканнях, власники яких вже отримають компенсацію від держави на комунальні послуги та пальне;

громадяни, які не живуть на прифронтових територіях. Список таких територій визначається та оновлюється урядом;

громадяни, які отримали виплати від міжнародних організацій на новий опалювальний сезон. У цьому контексті у матеріалі згадали про виплату 21 тис. грн від УВКБ ООН, яка існувала у минулі роки та продовжується сьогодні.

Експертка також попередила, що весь пакет документів на допомогу слід подати до 30 жовтня, а після дедлайну можуть відмовити у виплаті. Також з'ясувалось: якщо людина впевнена, що має право на виплату, а їй відмовили, то слід звернутись в орган влади вищого рівня. Якщо ж дійшли до найвищого, а позитивного рішення немає, то можна звернутись в адміністративний суд.

Які документи для оформлення "Зимової підтримки"

У матеріалі вказано, що подати заяву та документи можна офлайн у відповідних установах або онлайн через портал Пенсійного фонду. Для цього, окрім заяви, слід завантажити документи, які підтверджують право на допомогу: наприклад, довідку про реєстрацію на прифронтовій території та підтвердження статусу малозабезпеченого.

Фокус писав про деталі оформлення 19 тисяч грн на "Зимову підтримку". Про це розповів міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін в ефірі "Українського радіо". Посадовець уточнив, що дедлайн можуть перенести, якщо побачать велику кількість неопрацьованих заявок.

Тим часом з'явились попередження від уряду та експертів щодо перебігу зими 2026-2027 року. Серед іншого, ішла мова про проблеми з електропостачанням та опаленням та були поради виїздити з великих міст. Крім того, генерал Сергій Кривонос заявив, що у Києві можуть початись проблеми з каналізацією і тоді люди покинуть столицю вже за кілька днів.

Нагадуємо, у вересні уряд та нардепи повідомили про дефіцит бюджету України та про те, що припиняються усі виплати, окрім трьох основних. Крім того, стало відомо про припинення фінансування капітального будівництва для підготовки до зими.