Украинцы получат ₴19 тысяч "Зимней поддержки": на что можно потратить деньги и когда дедлайн

Малообеспеченные украинцы могут получить 19 400 грн в рамках программы "Зимняя поддержка", предназначенной для пенсионеров, некоторых категорий внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и других социальных групп, рассказал юрист. Для этого необходимо успеть подать определенный набор документов до истечения срока, до которого осталось почти полтора месяца. Что важно знать об оформлении зимней помощи от государства на отопительный сезон?

Собранный пакет документов для получения 19 400 грн "Зимней поддержки" необходимо подать до 30 октября 2026 года, сообщила юрист Дина Дрижакова в комментарии УНИАН. Это можно сделать через Центры предоставления административных услуг, местные отделения Пенсионного фонда, городские советы и военные администрации. Не все малообеспеченные имеют право на этот вид помощи, уточняется в материале СМИ.

Эксперт сообщила, что на помощь малообеспеченным в рамках этой программы из бюджета выделено 8 млрд грн [этой суммы хватит на выплаты 41 тыс. украинцев — ред.]. Средства поступят на банковский счет заявителя вскоре после принятия положительного решения. Их можно потратить на покупку дрона, пеллет, угля, теплых вещей и даже на оплату коммунальных услуг. По словам юристки, в этом году нет жестких ограничений на направления расходов.

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"Зимняя поддержка" — кто имеет право

Дрижакова перечислила категории малообеспеченных граждан, имеющих право на "Зимнюю поддержку": среди них — одинокие пенсионеры, нетрудоспособные, люди с инвалидностью, многодетные семьи, одинокие отцы или матери, лица, ухаживающие за детьми с инвалидностью, приемные и патронатные семьи. Кроме того, помощь будет оказана семьям, которые уже получают субсидии от государства на коммунальные услуги и закупку топлива для отопления жилья. На помощь также могут претендовать ВПЛ. При этом существует три категории граждан, не имеющих права на "Зимнюю поддержку":

ВПЛ, проживающие в жилых помещениях, владельцы которых уже получат компенсацию от государства за коммунальные услуги и топливо;

граждане, не проживающие на прифронтовых территориях. Перечень таких территорий определяется и обновляется правительством;

граждане, получившие выплаты от международных организаций на новый отопительный сезон. В этом контексте в материале упомянули о выплате в размере 21 тыс. грн от УВКБ ООН, которая была в прошлые годы и продолжается сегодня.

Эксперт также предупредила, что весь пакет документов на получение помощи необходимо подать до 30 октября, а после истечения срока могут отказать в выплате. Также выяснилось: если человек уверен, что имеет право на выплату, но ему отказали, то следует обратиться в орган власти более высокого уровня. Если же дело дошло до самого высокого уровня, а положительного решения нет, то можно обратиться в административный суд.

Какие документы необходимы для оформления "Зимней поддержки"

В материале указано, что подать заявление и документы можно офлайн в соответствующих учреждениях или онлайн через портал Пенсионного фонда. Для этого, помимо заявления, необходимо загрузить документы, подтверждающие право на пособие: например, справку о регистрации на прифронтовой территории и подтверждение статуса малообеспеченного.

Фокус сообщил о деталях оформления 19 тысяч гривен в рамках программы"Зимняя поддержка". Об этом рассказал министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин в эфире "Украинского радио". Чиновник уточнил, что крайний срок могут перенести, если увидят большое количество нерассмотренных заявок.

Между тем появились предупреждения от правительства и экспертов относительно хода зимы 2026–2027 годов. Среди прочего речь шла о проблемах с электроснабжением и отоплением, а также давались советы покинуть крупные города. Кроме того, генерал Сергей Кривонос заявил, что в Киеве могут начаться проблемы с канализацией, и тогда люди покинут столицу уже через несколько дней.

Напоминаем, что в сентябре правительство и народные депутаты сообщили о дефиците бюджета Украины и о том, что приостанавливаются все выплаты, кроме трёх основных. Кроме того, стало известно о прекращении финансирования капитального строительства в рамках подготовки к зиме.