"Зимняя поддержка": кто может получить 19 400 грн на отопительный сезон

В Украине продолжается прием заявок на оформление "Зимней поддержки" в размере 19 400 грн для прохождения отопительного сезона людям, живущим на прифронтовых территориях.

В программе, принятой правительством в начале сентября, в этом году есть одно существенное отличие: выделяемые деньги не привязаны к каким-либо товарам, работам и услугам. Домохозяйство будет само определять, как использовать эту сумму для прохождения отопительного сезона, рассказал в эфире "Украинского радио" министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин.

"Зимняя поддержка": кто может податься на получение помощи?

Такая помощь предусмотрена для жителей Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областей, фактически проживающих в территориальных общинах, определенных двумя перечнями, опубликованными на сайте министерства.

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Если в прошлом году на эту помощь могли подаваться только те, кто проживает в домах с печным отоплением, то сейчас список расширен до 11 категорий:

Получатели пенсии по инвалидности или люди с инвалидностью.

Получатели государственной социальной помощи людям с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью.

Получатели государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью.

Получатели надбавки по уходу (лица с инвалидностью I группы, одинокие люди с инвалидностью пенсионного возраста, одинокие пенсионеры, нуждающиеся в постороннем уходе).

Получатели временной государственной социальной помощи неработающим лицам, которые достигли пенсионного возраста, но не получили права на пенсию.

Получатели жилищной субсидии (на коммунальные услуги, твердое или жидкое печное топливо, сжиженный газ).

Получатели помощи на проживание внутренне перемещенным лицам.

Родители, получающие государственную помощь на детей.

Одинокие матери или родители, получающие государственную помощь для детей.

Многодетные семьи и приемные семьи.

Детские дома семейного типа и семьи патронатных воспитателей.

"Также мы проанализировали отказы за предыдущий год и добавили возможность людям с инвалидностью, одиноким нетрудоспособным пенсионерам и многодетным семьям, которые ни одной из перечисленных выплат не получают, но имеют право на такую ​​помощь. Разные основания бывают: люди просто не подаются на выплаты, но имеют право. Следовательно, они могут подать заявление вместе с документами, удостоверяющими право на такую ​​выплату, и также смогут получить по 19 400 грн", — уточнил Улютин.

Для консультаций работает единый контакт-центр Пенсионного фонда Украины: 0 800 503 753. Для вопросов "Зимней поддержки" нужно выбрать "8".

Как и где подать заявление?

Для получения "Зимней поддержки" жителям территориальных общин, определенных первым перечнем, заявление подается в:

сервисный центр Пенсионного фонда Украины;

ЦНАП;

органы местного самоуправления.

Для получения "Зимней поддержки" жителям территориальных общин, указанных во втором перечне, заявление подается в исполнительный орган сельского, поселкового, городского совета Подавать заявление необходимо только лично.

"Во-первых, мы таким образом идентифицируем человека. Во-вторых, человек сам определяет канал, каким образом будет производиться выплата. Опять же, в зоне 0-20 км это банковский счет или Укрпочта, в зоне 20-50 км, где оперируют наши международные партнеры, это банковский счет или Western Union как их платежный партнер. Это два основных канала", — объяснил министр.

Маломобильным людям и тем, кому сложно самостоятельно добраться до учреждений, будут помогать социальные службы и органы местного самоуправления.

Может ли подать заявление на получение выплаты лицо от имени человека, имеющего право на нее?

Заявление на "Зимнюю поддержку" по задекларированному или зарегистрированному или фактическому месту жительства (пребывания) на территории определенного территориального общества может подать законный представитель лица, принадлежащего к уязвимым категориям населения, в частности опекун, попечитель, усыновитель или другое лицо, которое в соответствии с законодательством имеет право представлять интересы такого лица.

Имеют ли право на "Зимнюю поддержку" ВПЛ

Внутренне перемещенные лица, которые на дату подачи заявления получают пособие на жительство и фактическое местожительство которых, указанное в справке ВПЛ, расположено в территориальной общине, определенной соответствующим списком в одной из восьми областей, имеют право на выплату.

"Зимняя поддержка": какие документы нужны?

документ, подтверждающий личность;

паспорт – на себя и на всех, кто с вами зарегистрирован; справку об идентификационном номере (ИНН).

дополнительно документы, подтверждающие право на льготу: справка об инвалидности, статус многодетной семьи и т.д.

В какой срок нужно подать заявление?

Улютин подчеркнул, что в постановлении стоит дата 31 октября:

"Почти два месяца для того, чтобы собрать заявки. Опять же, если мы увидим, что заявки продолжают поступать, мы сможем продлить этот срок. Для нас важно, чтобы, во-первых, люди подались на эту программу, а во-вторых — не подвергались опасности, если, например, сегодня ситуация хуже и нет необходимости именно в этот момент идти подавать заявку".

Сроки представления выплаты?

На обработку заявки дается пять дней. Деньги перечисляются на указанный в заявлении счет, а скорость зачисления зависит от полноты поданных документов.

Под конец беседы министр подчеркнул, что средства для этой поддержки есть.

"То есть на них не влияют какие-либо другие информационные вещи, которые сейчас есть в новостном поле. Средства под выплату уже зарезервированы, и они ожидают непосредственно домохозяйства-получателей, подающих заявку", — заверил он.

Напомним, как оформить субсидию, если взрослые дети давно съехали.

Также сообщалось про 10 программ финансовой поддержки, о которых следует знать каждому украинцу.