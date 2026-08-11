Прописаны, но не живут: как оформить субсидию, если взрослые дети давно съехали, ответ адвоката

Многие украинцы, особенно пенсионного возраста, сталкиваются с тем, что в их домах и квартирах прописаны взрослые дети, которые давно съехали и живут отдельно. При оформлении субсидии в таких случаях могут возникать вопросы.

В частности, для назначения субсидии необходимо предоставить справку о составе семьи и количестве людей, которые фактически проживают на квадратных метрах. Что делать, если в доме живут меньше людей, чем реально зарегистрировано, рассказал в комментарии "РБК-Украина" адвокат Руслан Ружицкий.

Юрист успокаивает: если в квартире зарегистрировано больше людей, чем фактически проживающее, это не значит, что субсидию не назначат.

"Согласно пункту 25 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 21 октября 1995 г. № 848, если фактически проживает меньше лиц, чем зарегистрировано, субсидия может быть назначена только на тех, кто действительно проживает в жилье", — объяснил он.

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Подтверждением этого этого является акт обследования материально-бытовых условий домохозяйства.

Также можно предоставить документы, которые подтверждают, что дети живут в другом городе или за границей. К таковым относятся справки о месте жительства, документы о трудоустройстве или обучении, документы о пребывании за границей или другие доказательства фактического непроживания

"То есть для оформления субсидии не обязательно сначала выписывать детей, а достаточно подтвердить, что они фактически не проживают по этому адресу", — подчеркнул собеседник ресурса.

Что касается вопроса о том, влияют ли на размер выплат доходы не проживающих в доме, то если Пенсионный фонд устанавливает, что зарегистрированное лицо фактически не проживает в жилье, субсидия может рассчитываться без учета этого человека.

Соответственно, его доходы не должны учитываться при расчете пособия как доходы фактического состава домохозяйства.

Кто имеет право на субсидию в 2026 году

Жилищная субсидия назначается домохозяйствам, у которых расходы на оплату коммунальных услуг превышают обязательный платеж, рассчитанный в зависимости от доходов семьи.

Помощь могут получить:

владельцы жилья;

арендаторы;

внутренне перемещенные лица;

домохозяйства с низкими доходами.

Отметим, что субсидия распространяется на оплату электроэнергии, газа, отопления, водоснабжения и водоотведения, вывоза мусора, управления многоквартирным домом.

Как оформить субсидию

Фокус уже объяснял, что подать заявление можно как в сервисном центре Пенсионного фонда, через ЦПАУ, так и онлайн через портал ПФУ или через приложение или портал "Дія".

Для оформления могут понадобиться следующие документы:

декларация о доходах;

паспорт и ИНН;

справка ВПЛ (при наличии);

договор аренды;

документы по погашению или реструктуризации долга

Напомним, украинцы могут потерять субсидии из-за долгов за коммунальные услуги.

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