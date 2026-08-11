Прописані, але не живуть: як оформити субсидію, якщо дорослі діти давно з'їхали, відповідь адвоката

Багато українців, особливо пенсіонерів, стикаються з тим, що в їхніх будинках і квартирах прописані дорослі діти, які вже давно з'їхали й живуть окремо. Під час оформлення субсидії в таких випадках можуть виникати запитання.

Зокрема, для призначення субсидії необхідно надати довідку про склад сім’ї та кількість осіб, які фактично проживають на квадратних метрах. Що робити, якщо в будинку мешкає менше людей, ніж насправді зареєстровано, розповів у коментарі "РБК-Україна" адвокат Руслан Ружицький.

Юрист заспокоює: якщо у квартирі зареєстровано більше осіб, ніж фактично проживає, це не означає, що субсидію не призначать.

"Відповідно до пункту 25 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848, якщо фактично проживає менше осіб, ніж зареєстровано, субсидія може бути призначена лише тим, хто дійсно проживає у житлі", — пояснив він.

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Підтвердженням цього є акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства.

Також можна надати документи, які підтверджують, що діти проживають в іншому місті або за кордоном. До них належать довідки про місце проживання, документи про працевлаштування або навчання, документи про перебування за кордоном або інші докази фактичного непроживання

"Тобто для оформлення субсидії не обов’язково спочатку виписувати дітей, а достатньо підтвердити, що вони фактично не проживають за цією адресою", — підкреслив співрозмовник ресурсу.

Що стосується запитання про те, чи впливають на розмір виплат доходи осіб, які не проживають у будинку, то якщо Пенсійний фонд встановлює, що зареєстрована особа фактично не проживає у цьому житлі, субсидія може розраховуватися без урахування цієї особи.

Відповідно, його доходи не повинні враховуватися під час розрахунку допомоги як доходи фактичного складу домогосподарства.

Хто має право на субсидію у 2026 році

Житлова субсидія призначається домогосподарствам, у яких витрати на оплату комунальних послуг перевищують обов’язковий платіж, розрахований залежно від доходів сім’ї.

Допомогу можуть отримати:

власники житла;

орендарі;

внутрішньо переміщені особи;

домогосподарства з низькими доходами.

Зазначимо, що субсидія поширюється на оплату електроенергії, газу, опалення, водопостачання та водовідведення, вивезення сміття, управління багатоквартирним будинком.

Як оформити субсидію

Фокус уже пояснював, що подати заяву можна як у сервісному центрі Пенсійного фонду, через ЦПАУ, так і онлайн через портал ПФУ або через додаток чи портал "Дія".

Для оформлення можуть знадобитися такі документи:

декларація про доходи;

паспорт та ІПН;

довідка про статус ВПО (за наявності);

договір оренди;

документи щодо погашення або реструктуризації боргу

Нагадаємо, що українці можуть втратити субсидії через борги за комунальні послуги.

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