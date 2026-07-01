Денежная помощь, жилищные компенсации, субсидии и международные выплаты — в Украине по-прежнему действует обширный перечень программ поддержки граждан. О некоторых из них хорошо известно, однако о других многие украинцы до сих пор не знают, хотя они могут влиять на реальный доход и расходы семей.

В результате часть доступной помощи остается неиспользованной — просто потому, что люди не оформляют ее вовремя или не проверяют свои права на выплаты.

"Фокус" собрал ключевые государственные и международные программы поддержки, доступные для украинцев в 2026 году.

1. Грант "Свое дело" — до 1 млн грн на развитие бизнеса

Государственная программа поддержки предпринимателей, направленная на запуск или развитие малого бизнеса.

Размер пособия:

до 350 тыс. грн

Для отдельных областей — до 500 тыс. грн

Для отдельных видов деятельности — до 1 млн грн

Подать заявку можно через портал "Дія".

2. ВПЛ — ежемесячная государственная помощь

Внутренне перемещенные лица могут получать ежемесячные выплаты от государства в зависимости от категории.

Відео дня

2000 грн — взрослым

3000 грн — детям и людям с инвалидностью

дополнительные механизмы поддержки (жилье, аренда, социальные услуги)

3. Субсидия на аренду жилья для ВПЛ

Отдельный механизм поддержки — компенсация части расходов на аренду жилья.

частичное покрытие расходов на аренду жилья

зависимость размера от доходов семьи

оформление через государственные сервисы или ЦНАП

поддержка для ВПЛ, не имеющих собственного жилья в безопасном регионе

4. "еВосстановление" — компенсация за жилье

Государственная программа по восстановлению или компенсации жилья, поврежденного или разрушенного в результате боевых действий.

ремонт поврежденного жилья

компенсация за полностью разрушенное жилье

жилищные сертификаты для покупки нового жилья

подача заявления через "Дию"

5. "еОселя" — льготная ипотека

Государственная программа доступного жилищного кредитования для граждан, включая ВПЛ.

сниженные ставки по ипотеке

участие государства в компенсации процентов

возможность приобретения жилья на первичном и вторичном рынке

доступно для отдельных категорий граждан (в частности, ВПЛ, военнослужащих, медиков, педагогов)

Согласно изменениям, утвержденным правительством, ветераны и семьи погибших воинов смогут получить льготную ипотеку "еОселя" под 3%. Государство будет компенсировать им процентную ставку до 3% в течение первых 10 лет, до 6% — начиная с 11-го года. Новые правила вступят в силу именно в июле.

6. UNHCR (Агентство ООН по делам беженцев)

УВКБ ООН оказывает финансовую и гуманитарную помощь украинцам, пострадавшим от войны.

денежная помощь для ВПЛ и пострадавших

помощь с арендой и временным жильем

юридическая и психологическая помощь

зимняя гуманитарная помощь

7. Красный Крест Украины и Международный Красный Крест

Программы поддержки:

гуманитарная помощь (продукты, средства гигиены)

денежная поддержка

медицинская и психологическая помощь

помощь в эвакуации

8. Пособие по безработице

Граждане, потерявшие работу, могут зарегистрироваться в качестве безработных и получать пособия.

регистрация онлайн или в центре занятости

назначение ежемесячного пособия

продолжительность зависит от стажа

Пособие по безработице доступно для граждан, потерявших работу

9. Ваучер на обучение

Одна из ключевых программ Государственной службы занятости — ваучер на обучение, который позволяет бесплатно сменить профессию или повысить квалификацию.

оплата профессионального обучения

переквалификация

повышение квалификации

Обработка заявки: до 3 рабочих дней

Сумма ваучера: не более 33 280 грн

Если стоимость обучения превышает установленную сумму, разницу необходимо оплатить самостоятельно.

10. Поддержка ветеранов и участников боевых действий

Отдельная категория программ предусмотрена для участников боевых действий и лиц с инвалидностью, полученной в результате войны.

гранты для бизнеса

переквалификация и обучение

помощь в трудоустройстве

компенсации работодателям

Важно

Новые правила в "єВідновленні" и "єОселі": что изменится для ВПЛ из ТОТ

Ранее "Фокус" сообщал, что жители одной из общин Украины, вынужденно переехавшие в другие регионы страны из-за войны, могут подать заявку на получение единовременной денежной помощи в размере 10 000 грн.