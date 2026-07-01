Деньги, жилье и выплаты в 2026 году: какие программы поддержки украинцы могут потерять, даже не подозревая об этом
Денежная помощь, жилищные компенсации, субсидии и международные выплаты — в Украине по-прежнему действует обширный перечень программ поддержки граждан. О некоторых из них хорошо известно, однако о других многие украинцы до сих пор не знают, хотя они могут влиять на реальный доход и расходы семей.
В результате часть доступной помощи остается неиспользованной — просто потому, что люди не оформляют ее вовремя или не проверяют свои права на выплаты.
"Фокус" собрал ключевые государственные и международные программы поддержки, доступные для украинцев в 2026 году.
1. Грант "Свое дело" — до 1 млн грн на развитие бизнеса
Государственная программа поддержки предпринимателей, направленная на запуск или развитие малого бизнеса.
Размер пособия:
- до 350 тыс. грн
- Для отдельных областей — до 500 тыс. грн
- Для отдельных видов деятельности — до 1 млн грн
- Подать заявку можно через портал "Дія".
2. ВПЛ — ежемесячная государственная помощь
Внутренне перемещенные лица могут получать ежемесячные выплаты от государства в зависимости от категории.
- 2000 грн — взрослым
- 3000 грн — детям и людям с инвалидностью
- дополнительные механизмы поддержки (жилье, аренда, социальные услуги)
3. Субсидия на аренду жилья для ВПЛ
Отдельный механизм поддержки — компенсация части расходов на аренду жилья.
- частичное покрытие расходов на аренду жилья
- зависимость размера от доходов семьи
- оформление через государственные сервисы или ЦНАП
- поддержка для ВПЛ, не имеющих собственного жилья в безопасном регионе
4. "еВосстановление" — компенсация за жилье
Государственная программа по восстановлению или компенсации жилья, поврежденного или разрушенного в результате боевых действий.
- ремонт поврежденного жилья
- компенсация за полностью разрушенное жилье
- жилищные сертификаты для покупки нового жилья
- подача заявления через "Дию"
5. "еОселя" — льготная ипотека
Государственная программа доступного жилищного кредитования для граждан, включая ВПЛ.
- сниженные ставки по ипотеке
- участие государства в компенсации процентов
- возможность приобретения жилья на первичном и вторичном рынке
- доступно для отдельных категорий граждан (в частности, ВПЛ, военнослужащих, медиков, педагогов)
Согласно изменениям, утвержденным правительством, ветераны и семьи погибших воинов смогут получить льготную ипотеку "еОселя" под 3%. Государство будет компенсировать им процентную ставку до 3% в течение первых 10 лет, до 6% — начиная с 11-го года. Новые правила вступят в силу именно в июле.
6. UNHCR (Агентство ООН по делам беженцев)
УВКБ ООН оказывает финансовую и гуманитарную помощь украинцам, пострадавшим от войны.
- денежная помощь для ВПЛ и пострадавших
- помощь с арендой и временным жильем
- юридическая и психологическая помощь
- зимняя гуманитарная помощь
7. Красный Крест Украины и Международный Красный Крест
- Программы поддержки:
- гуманитарная помощь (продукты, средства гигиены)
- денежная поддержка
- медицинская и психологическая помощь
- помощь в эвакуации
8. Пособие по безработице
Граждане, потерявшие работу, могут зарегистрироваться в качестве безработных и получать пособия.
- регистрация онлайн или в центре занятости
- назначение ежемесячного пособия
- продолжительность зависит от стажа
9. Ваучер на обучение
Одна из ключевых программ Государственной службы занятости — ваучер на обучение, который позволяет бесплатно сменить профессию или повысить квалификацию.
- оплата профессионального обучения
- переквалификация
- повышение квалификации
Обработка заявки: до 3 рабочих дней
Сумма ваучера: не более 33 280 грн
Если стоимость обучения превышает установленную сумму, разницу необходимо оплатить самостоятельно.
10. Поддержка ветеранов и участников боевых действий
Отдельная категория программ предусмотрена для участников боевых действий и лиц с инвалидностью, полученной в результате войны.
- гранты для бизнеса
- переквалификация и обучение
- помощь в трудоустройстве
- компенсации работодателям
Ранее "Фокус" сообщал, что жители одной из общин Украины, вынужденно переехавшие в другие регионы страны из-за войны, могут подать заявку на получение единовременной денежной помощи в размере 10 000 грн.