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Деньги, жилье и выплаты в 2026 году: какие программы поддержки украинцы могут потерять, даже не подозревая об этом

Программы поддержки украинцев в 2026 году, иллюстративное фото
Программы поддержки украинцев в 2026 году | Фото: НБУ

Денежная помощь, жилищные компенсации, субсидии и международные выплаты — в Украине по-прежнему действует обширный перечень программ поддержки граждан. О некоторых из них хорошо известно, однако о других многие украинцы до сих пор не знают, хотя они могут влиять на реальный доход и расходы семей.

В результате часть доступной помощи остается неиспользованной — просто потому, что люди не оформляют ее вовремя или не проверяют свои права на выплаты.

"Фокус" собрал ключевые государственные и международные программы поддержки, доступные для украинцев в 2026 году.

1. Грант "Свое дело" — до 1 млн грн на развитие бизнеса

Государственная программа поддержки предпринимателей, направленная на запуск или развитие малого бизнеса.

Размер пособия:

  • до 350 тыс. грн
  • Для отдельных областей — до 500 тыс. грн
  • Для отдельных видов деятельности — до 1 млн грн
  • Подать заявку можно через портал "Дія".

2. ВПЛ — ежемесячная государственная помощь

Внутренне перемещенные лица могут получать ежемесячные выплаты от государства в зависимости от категории.

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  • 2000 грн — взрослым
  • 3000 грн — детям и людям с инвалидностью
  • дополнительные механизмы поддержки (жилье, аренда, социальные услуги)

3. Субсидия на аренду жилья для ВПЛ

Отдельный механизм поддержки — компенсация части расходов на аренду жилья.

  • частичное покрытие расходов на аренду жилья
  • зависимость размера от доходов семьи
  • оформление через государственные сервисы или ЦНАП
  • поддержка для ВПЛ, не имеющих собственного жилья в безопасном регионе

4. "еВосстановление" — компенсация за жилье

Государственная программа по восстановлению или компенсации жилья, поврежденного или разрушенного в результате боевых действий.

  • ремонт поврежденного жилья
  • компенсация за полностью разрушенное жилье
  • жилищные сертификаты для покупки нового жилья
  • подача заявления через "Дию"

5. "еОселя" — льготная ипотека

Государственная программа доступного жилищного кредитования для граждан, включая ВПЛ.

  • сниженные ставки по ипотеке
  • участие государства в компенсации процентов
  • возможность приобретения жилья на первичном и вторичном рынке
  • доступно для отдельных категорий граждан (в частности, ВПЛ, военнослужащих, медиков, педагогов)

Согласно изменениям, утвержденным правительством, ветераны и семьи погибших воинов смогут получить льготную ипотеку "еОселя" под 3%. Государство будет компенсировать им процентную ставку до 3% в течение первых 10 лет, до 6% — начиная с 11-го года. Новые правила вступят в силу именно в июле.

6. UNHCR (Агентство ООН по делам беженцев)

УВКБ ООН оказывает финансовую и гуманитарную помощь украинцам, пострадавшим от войны.

  • денежная помощь для ВПЛ и пострадавших
  • помощь с арендой и временным жильем
  • юридическая и психологическая помощь
  • зимняя гуманитарная помощь

7. Красный Крест Украины и Международный Красный Крест

  • Программы поддержки:
  • гуманитарная помощь (продукты, средства гигиены)
  • денежная поддержка
  • медицинская и психологическая помощь
  • помощь в эвакуации

8. Пособие по безработице

Граждане, потерявшие работу, могут зарегистрироваться в качестве безработных и получать пособия.

  • регистрация онлайн или в центре занятости
  • назначение ежемесячного пособия
  • продолжительность зависит от стажа
Пособие по безработице доступно для граждан, потерявших работу
Пособие по безработице доступно для граждан, потерявших работу

9. Ваучер на обучение

Одна из ключевых программ Государственной службы занятости — ваучер на обучение, который позволяет бесплатно сменить профессию или повысить квалификацию.

  • оплата профессионального обучения
  • переквалификация
  • повышение квалификации

Обработка заявки: до 3 рабочих дней

Сумма ваучера: не более 33 280 грн

Если стоимость обучения превышает установленную сумму, разницу необходимо оплатить самостоятельно.

10. Поддержка ветеранов и участников боевых действий

Отдельная категория программ предусмотрена для участников боевых действий и лиц с инвалидностью, полученной в результате войны.

  • гранты для бизнеса
  • переквалификация и обучение
  • помощь в трудоустройстве
  • компенсации работодателям
Важно
Новые правила в "єВідновленні" и "єОселі": что изменится для ВПЛ из ТОТ

Ранее "Фокус" сообщал, что жители одной из общин Украины, вынужденно переехавшие в другие регионы страны из-за войны, могут подать заявку на получение единовременной денежной помощи в размере 10 000 грн.