Финансовая помощь в размере 13 000 грн: кто и как в Украине может получить дополнительные деньги

В июле 2026 года отдельные категории граждан смогут оформить дополнительную государственную помощь. Речь идет об украинцах, чьи родственники погибли в результате агрессии РФ.

Усиленную финансовую помощь получат нетрудоспособные лица, чьи родственники погибли, защищая страну от агрессии РФ, а также дети погибших военнослужащих, которым вместо пенсии назначено государственное пособие, сообщает портал "Новости.LIVE".

Согласно обновленным правилам, минимальная гарантированная финансовая поддержка для этих категорий граждан составит 12 810 грн. Для сравнения: в 2025 году эта выплата составляла 8 000 грн.

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Усиленная поддержка также предусмотрена в случае, если пенсия назначена двум и более гражданам в семье, за исключением нетрудоспособных родителей, жен и мужей, а социальная выплата — двум и более детям погибших на фронте защитников. Теперь пенсионная помощь не может быть меньше 10 020 грн для каждого члена семьи.

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Как оформить повышенные выплаты

Граждане, подпадающие под вышеуказанные категории, должны обратиться в Пенсионный фонд или ЦНАП, поскольку упомянутые выплаты не назначаются автоматически.

Необходимо подать заявление и пакет документов, подтверждающих родственные связи с погибшим защитником и право на получение поддержки. Сделать это можно лично в любом отделении ПФУ или ЦНАП, а также через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда.

Необходимые документы:

заявление о назначении пенсии в случае потери кормильца;

паспорт и идентификационный код;

свидетельство о заключении брака;

свидетельство о смерти военнослужащего;

справка из части, где служил погибший/выписка из приказа об обстоятельствах смерти;

документ, в котором будет указан состав семьи;

справки, подтверждающие нахождение на иждивении;

реквизиты банковского счета (IBAN).

Следует учитывать, что в ПФУ могут также потребовать акт расследования несчастного случая в случае смерти в результате ранения, контузии или увечья, полученных в ходе боевых действий.

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