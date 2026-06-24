Чиновникам громад будут платить больше: Зеленский подписал новый закон
Должностные лица громад будут получать доплаты за реализацию грантовых программ и проектов ЕС.
В Украине разрешили вводить дополнительные выплаты должностным лицам органов местного самоуправления за работу с международными грантами и проектами Европейского Союза, в частности за подготовку и сопровождение программ международной технической помощи. Соответствующий закон № 4887-IX подписал президент Владимир Зеленский.
Документ предусматривает введение механизма доплат должностным лицам громад за работу над международными проектами и привлечение внешнего финансирования. Речь идет об инициативах в сфере межрегионального, трансграничного и транснационального сотрудничества.
За чей счет будут финансироваться доплаты
Финансирование таких выплат может осуществляться за счет:
- грантов Европейского Союза;
- международных организаций;
- правительств и муниципалитетов иностранных государств;
- других донорских программ (кроме государства-агрессора).
За что именно предусмотрены доплаты должностным лицам
Дополнительные выплаты будут начисляться за дополнительную нагрузку, связанную с:
- подготовкой грантовых заявок;
- сопровождением проектов;
- взаимодействием с международными партнерами;
- отчетностью об использовании средств.
Кто будет определять порядок выплат
Порядок начисления доплат будут определять местные советы на основе типового порядка, который должен утвердить Кабинет министров Украины.
Закон вступит в силу через три месяца со дня его официальной публикации.
Ранее Фокус сообщал о том, что в Украине обсуждается вопрос об ограничении зарплат чиновников на уровне зарплат военнослужащих. В частности, речь идет о возможном повышении денежного довольствия военнослужащих и введении верхнего предела для оплаты труда государственных служащих.