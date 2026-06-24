Должностные лица громад будут получать доплаты за реализацию грантовых программ и проектов ЕС.

В Украине разрешили вводить дополнительные выплаты должностным лицам органов местного самоуправления за работу с международными грантами и проектами Европейского Союза, в частности за подготовку и сопровождение программ международной технической помощи. Соответствующий закон № 4887-IX подписал президент Владимир Зеленский.

Документ предусматривает введение механизма доплат должностным лицам громад за работу над международными проектами и привлечение внешнего финансирования. Речь идет об инициативах в сфере межрегионального, трансграничного и транснационального сотрудничества.

За чей счет будут финансироваться доплаты

Финансирование таких выплат может осуществляться за счет:

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грантов Европейского Союза;

международных организаций;

правительств и муниципалитетов иностранных государств;

других донорских программ (кроме государства-агрессора).

За что именно предусмотрены доплаты должностным лицам

Дополнительные выплаты будут начисляться за дополнительную нагрузку, связанную с:

подготовкой грантовых заявок;

сопровождением проектов;

взаимодействием с международными партнерами;

отчетностью об использовании средств.

Кто будет определять порядок выплат

Порядок начисления доплат будут определять местные советы на основе типового порядка, который должен утвердить Кабинет министров Украины.

Закон вступит в силу через три месяца со дня его официальной публикации.

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