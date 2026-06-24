Посадовці громад отримуватимуть доплати за реалізацію грантових програм та проєктів ЄС.

В Україні дозволили запроваджувати додаткові виплати посадовцям органів місцевого самоврядування за роботу з міжнародними грантами та проєктами Європейського Союзу, зокрема за підготовку та супровід програм міжнародної технічної допомоги. Відповідний закон №4887-IX підписав президент Володимир Зеленський.

Документ передбачає запроваджує механізм доплат посадовцям громад за роботу над міжнародними проєктами та залучення зовнішнього фінансування. Йдеться про ініціативи у сфері міжрегіонального, транскордонного та транснаціонального співробітництва.

За чий рахунок фінансуватимуть доплати

Фінансування таких виплат може здійснюватися за рахунок:

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грантів Європейського Союзу;

міжнародних організацій;

урядів та муніципалітетів іноземних держав;

інших донорських програм (крім держави-агресора).

За що саме передбачені доплати посадовцям

Додатковы кошти встановлюватимуться за додаткове навантаження, пов’язане з:

підготовкою грантових заявок;

супроводом проєктів;

взаємодією з міжнародними партнерами;

звітуванням про використання коштів.

Хто визначатиме порядок виплат

Порядок нарахування доплат визначатимуть місцеві ради на основі типового порядку, який має затвердити Кабінет Міністрів України.

Закон набере чинності через три місяці з дня його офіційного опублікування.

Раніше Фокус розповідав про те, що в Україні обговорюють обмеження зарплат чиновників на рівні з військовими. Зокрема, йдеться про можливе підвищення грошового забезпечення військовослужбовців і запровадження верхнього порогу для оплати праці держслужбовців.