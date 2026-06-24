Посадовцям громад платитимуть більше: Зеленський підписав новий закон
Посадовці громад отримуватимуть доплати за реалізацію грантових програм та проєктів ЄС.
В Україні дозволили запроваджувати додаткові виплати посадовцям органів місцевого самоврядування за роботу з міжнародними грантами та проєктами Європейського Союзу, зокрема за підготовку та супровід програм міжнародної технічної допомоги. Відповідний закон №4887-IX підписав президент Володимир Зеленський.
Документ передбачає запроваджує механізм доплат посадовцям громад за роботу над міжнародними проєктами та залучення зовнішнього фінансування. Йдеться про ініціативи у сфері міжрегіонального, транскордонного та транснаціонального співробітництва.
За чий рахунок фінансуватимуть доплати
Фінансування таких виплат може здійснюватися за рахунок:
- грантів Європейського Союзу;
- міжнародних організацій;
- урядів та муніципалітетів іноземних держав;
- інших донорських програм (крім держави-агресора).
За що саме передбачені доплати посадовцям
Додатковы кошти встановлюватимуться за додаткове навантаження, пов’язане з:
- підготовкою грантових заявок;
- супроводом проєктів;
- взаємодією з міжнародними партнерами;
- звітуванням про використання коштів.
Хто визначатиме порядок виплат
Порядок нарахування доплат визначатимуть місцеві ради на основі типового порядку, який має затвердити Кабінет Міністрів України.
Закон набере чинності через три місяці з дня його офіційного опублікування.
Раніше Фокус розповідав про те, що в Україні обговорюють обмеження зарплат чиновників на рівні з військовими. Зокрема, йдеться про можливе підвищення грошового забезпечення військовослужбовців і запровадження верхнього порогу для оплати праці держслужбовців.