У Раді "обріжуть" зарплати чиновників на рівні військових: хто отримає більше

На порталі Верховної ради з'явився законопроєкт №15224-5, у якому пропонують підвищити мінімальну заробітну плату та виплати різним категоріям українцям, розповіли аналітики. Якщо законопроєкт підтримають народні депутати, то дехто матиме зростання прибутків вже з липня 2026 року. Водночас, можуть встановити "стелю" для зарплат чиновників. Яке зростання зарплат може очікувати на українців?

Народні депутати пропонують підняти мінімальний прожитковий мінімум, мінімальну заробітну плату та мінімальну пенсію, пояснили на профільному порталі "Судово-юридична газета". Разом з тим військовим можуть підняти грошове забезпечення у півтора раза, а чиновники матимуть обмеження верхнього порогу зарплати. Джерело коштів для такого зростання — податок на доходи фізичних осіб, завдяки боротьбі з несплатою податків і зменшенню першочергових державних витрат.

У картці законопроєкту №15224-5 вказано, що його подала нардепка, лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко та четверо народних обранців. У матеріалі СЮГ зауважили, що уряд подав основний законопроєкт №15224 з індексацією виплат на 1 липня та 1 жовтня, у якому немає подібних пропозицій. Втім, Кабмін передбачив гроші на оборону та безпеку для Резервного фонду, а Тимошенко про це не згадала, ідеться у статті.

Зарплати в Україні — деталі

В цілому законопроєкт №15224-5 передбачає, що виплати пересічним громадянам зростуть у три рази (орієнтовно).

Як зміниться зарплата в Україні, пенсії та інші виплати:

мінімальна заробітна плата місячна — з 1 липня 8647 грн, з 1 липня 11183 грн, з 1 жовтня 12160 грн;

мінімальна заробітна плата погодинна — 52,22 грн, 64,16 грн, 72,17 грн;

мінімальна пенсія за віком — з 1 липня 7387 грн, з 1 жовтня 9591 грн;

мінімальний прожитковий мінімум (МПМ) — 3209 грн, 9906 грн, 10180 грн;

МПМ для дітей до 6 років — 2817 грн, 7858 грн, 8074 грн;

МПМ для дітей 6-18 років — 3512 грн, 10035 грн, 10312 грн;

МПМ для працездатних осіб — 3328 грн, 11833 грн, 12160 грн;

МПМ для непрацездатних осіб — 2595 грн, 7387 грн, 7591 грн.

Як зміняться виплати військовим та чиновникам:

військовим обіцяють підвищити основне грошове забезпечення у 1,5 раза. Орієнтовно, може іти мова про зростання від 20 тис. грн (у рядового) до 30 тис. грн;

чиновники отримають "стелю" — їхня зарплата не зможе бути вищою за зарплату рядового ЗСУ (разом з бойовими виплатами). Ідеться про деяких чиновників та керівників держкомпаній: перелік встановить Кабмін. При цьому обмеження не стосуватимуться суддів та військових, ідеться у матеріалі СЮТ.

Зарплати в Україні — деталі зростання виплат у законопроєкті №15224-5

У картці законопроєкту наведено науково-експертний висновок та висновок профільного комітету. Експерти написали, що проєкт вимагає додаткових коштів з держбюджету, яких нізвідки взяти. Документ 22 травня подали на розгляд Ради, але він ще не пройшов перше читання у сесійній залі.

