В Раде "обрежут" зарплаты чиновников на уровне военных: кто получит больше

На портале Верховной Рады появился законопроект №15224-5, в котором предлагают повысить минимальную заработную плату и выплаты различным категориям украинцев, рассказали аналитики. Если законопроект поддержат народные депутаты, то некоторые будут иметь рост доходов уже с июля 2026 года. В то же время, могут установить "потолок" для зарплат чиновников. Какой рост зарплат может ожидать украинцев?

Народные депутаты предлагают поднять минимальный прожиточный минимум, минимальную заработную плату и минимальную пенсию, пояснили на профильном портале "Судебно-юридическая газета". Вместе с тем военным могут поднять денежное обеспечение в полтора раза, а чиновники будут иметь ограничения верхнего порога зарплаты. Источник средств для такого роста — налог на доходы физических лиц, благодаря борьбе с неуплатой налогов и уменьшению первоочередных государственных расходов.

В карточке законопроекта №15224-5 указано, что его подала нардеп, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и четверо народных избранников. В материале СЮГ отметили, что правительство подало основной законопроект №15224 с индексацией выплат на 1 июля и 1 октября, в котором нет подобных предложений. Впрочем, Кабмин предусмотрел деньги на оборону и безопасность для Резервного фонда, а Тимошенко об этом не упомянула, говорится в статье.

Зарплаты в Украине — детали

В целом законопроект №15224-5 предусматривает, что выплаты рядовым гражданам вырастут в три раза (ориентировочно).

Как изменится зарплата в Украине, пенсии и другие выплаты:

минимальная заработная плата месячная — с 1 июля 8647 грн, с 1 июля 11183 грн, с 1 октября 12160 грн;

минимальная заработная плата почасовая — 52,22 грн, 64,16 грн, 72,17 грн;

минимальная пенсия по возрасту — с 1 июля 7387 грн, с 1 октября 9591 грн;

минимальный прожиточный минимум (МПМ) — 3209 грн, 9906 грн, 10180 грн;

МПМ для детей до 6 лет — 2817 грн, 7858 грн, 8074 грн;

МПМ для детей 6-18 лет — 3512 грн, 10035 грн, 10312 грн;

МПМ для трудоспособных лиц — 3328 грн, 11833 грн, 12160 грн;

МПМ для нетрудоспособных лиц — 2595 грн, 7387 грн, 7591 грн.

Как изменятся выплаты военным и чиновникам:

военным обещают повысить основное денежное обеспечение в 1,5 раза. Ориентировочно, может идти речь о росте от 20 тыс. грн (у рядового) до 30 тыс. грн;

чиновники получат "потолок" — их зарплата не сможет быть выше зарплаты рядового ВСУ (вместе с боевыми выплатами). Речь идет о некоторых чиновниках и руководителях госкомпаний: перечень установит Кабмин. При этом ограничения не будут касаться судей и военных, говорится в материале СЮТ.

В карточке законопроекта приведены научно-экспертное заключение и заключение профильного комитета. Эксперты написали, что проект требует дополнительных средств из госбюджета, которых неоткуда взять. Документ 22 мая подали на рассмотрение Рады, но он еще не прошел первое чтение в сессионном зале.

