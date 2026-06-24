Полицейским и спасателям обновят систему выплат: когда вступят в силу новые правила

В Украине обновят систему выплат для полицейских и спасателей. Фокус выяснил, когда вступят в силу новые правила и на кого они будут распространяться.

В Украине обновят систему денежного обеспечения сотрудников Национальной полиции и ГСЧС. Закон предусматривает введение минимального гарантированного уровня выплат, индексацию денежного обеспечения в соответствии с действующим законодательством и расширение социальных гарантий для сотрудников этих служб. Новые правила планируется начать применять с 1 января 2027 года.

Как сообщили в Верховной Раде Украины, 23 июня Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно актуализации размера денежного обеспечения" № 4909-IX.

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Закон устанавливает, что минимальный размер денежного довольствия полицейских и лиц рядового и руководящего состава службы гражданской защиты должен составлять не менее 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Из чего будет состоять денежное обеспечение

В состав денежного обеспечения будут входить:

должностной оклад;

оклад по специальному званию;

надбавка за выслугу лет;

премии;

прочие выплаты, предусмотренные законодательством.

Кроме того, документ предусматривает индексацию денежного довольствия в соответствии с действующим законодательством.

Какие дополнительные гарантии предусмотрены

Отдельные нормы касаются полицейских, проходящих службу за пределами Украины. Для них будет сохраняться выплата денежного довольствия в гривнах, а также предусмотрено дополнительное вознаграждение в иностранной валюте. Порядок таких выплат будет определять Кабинет Министров Украины.

Кроме того, закон регулирует вопросы денежного обеспечения полицейских, направленных в органы государственной власти, учреждения и организации. Условия и размеры выплат в таких случаях будет устанавливать правительство.

Когда вступят в силу новые правила

Планируется, что новые условия начисления денежного довольствия начнут применяться с 1 января 2027 года.

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