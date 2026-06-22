За последние два года оборонно-промышленный комплекс стал одним из самых активных работодателей на украинском рынке труда. Некоторые производители увеличили численность персонала в 8–20 раз в течение года. В то же время инженеры, технологи, операторы БПЛА и сварщики остаются самыми дефицитными кадрами в отрасли. Фокус проанализировал зарплаты в Украине, бонусы и проблемы с наймом в ОПК.

Украинский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) за последние два года превратился в одного из крупнейших работодателей страны. Предприятия, которые ещё до полномасштабной войны были нишевыми производствами, сегодня расширяют масштабы деятельности, наращивают объёмы выпуска продукции и борются за квалифицированные кадры.

Несмотря на высокий спрос на работников и возможность получить работу с бронью от мобилизации, дефицит персонала остается одной из главных проблем отрасли. Фокус выяснил , в ком сегодня больше всего нуждаются оборонные предприятия, как изменились зарплаты и почему вакансии в ОПК нередко остаются открытыми месяцами.

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Вакансии и дефицит кадров: кого чаще всего ищут в ОПК

По словам директора консалтинговой компании TalentMatch, HR-эксперта Натальи Слинько, если раньше больше всего вакансий создавали ИТ-компании, аграрный сектор и производители товаров повседневного спроса (FMCG), то сегодня значительная часть новых рабочих мест формируется именно в оборонной промышленности.

Наибольший спрос в настоящее время наблюдается на:

инженеров-конструкторов;

технологов;

специалистов по электронике и радиотехнике;

операторов производства;

сварщиков;

специалистов по закупкам и логистике;

руководителей производственных и технических проектов.

Дополнительным преимуществом для соискателей остается возможность трудоустройства и относительно высокая стабильность занятости по сравнению со многими другими отраслями экономики.

Так, данные сервиса "Прозрачная работа" свидетельствуют о том, что только в категории "Государственные учреждения — местное самоуправление", где также представлены вакансии в сфере обороны и безопасности, по состоянию на 21 июня было размещено более 15 тыс. вакансий.

Среди актуальных вакансий представлены: инструктор по FPV-дронам, инструктор летной школы, пилот БПЛА, оператор-испытатель беспилотников, операторы наземных роботизированных комплексов и БПЛА.

Показательно, что ещё несколько лет назад таких специальностей фактически не существовало на массовом рынке труда, а сегодня они входят в число самых востребованных.

Ситуация с заработной платой и требования к кандидатам на должности в ОПК сегодня довольно неоднородны Фото: из открытых источников

Зарплаты в ОПК: кто зарабатывает больше всего

Несмотря на распространенное мнение о высоких зарплатах в оборонной отрасли, ситуация остается неоднородной.

По словам Натальи Слинько, самые выгодные компенсационные пакеты получают именно дефицитные специалисты.

"Для инженеров, конструкторов, разработчиков, технических руководителей и менеджеров проектов уровень вознаграждения часто превышает среднерыночный. Компании соревнуются за таких специалистов не только между собой, но и с ИТ-сектором, телекоммуникационным сектором и производственным сектором", — объясняет эксперт.

Ситуация с заработной платой в ОПК сегодня довольно неоднородна. Для востребованных специалистов (инженеры, конструкторы, разработчики, технические руководители, менеджеры проектов) уровень вознаграждения часто превышает среднерыночный. Компании вынуждены конкурировать за таких специалистов не только между собой, но и с ИТ-сектором, телекоммуникационным сектором и производственным сектором

Зато с рабочими специальностями ситуация сложнее.

Заработная плата операторов производства, сборщиков или сварщиков часто находится на уровне среднерыночной или даже несколько ниже ожиданий кандидатов. В этом случае работодатели пытаются компенсировать это возможностью бронирования и стабильными долгосрочными контрактами. Важную роль играют также вовлеченность в процесс и гражданская позиция.

"Многие HR-специалисты, приходящие в отрасль из других секторов, сталкиваются с определенным разочарованием. Часть кандидатов рассматривает вакансии в ОПК исключительно с точки зрения возможности трудоустройства, но не разделяет миссию компании и не готова работать в интенсивном темпе, характерном для оборонного производства, и не осознает социальную значимость работы", — говорит Наталья Слинько.

За кого работодатели готовы платить больше

Наибольшие надбавки, бонусы и регулярные пересмотры зарплат получают сотрудники, которых сложнее всего найти на рынке.

Речь идет, прежде всего, об инженерах-конструкторах, специалистах по электронике, технологах, а также узкопрофильных производственных специалистах.

Именно для этих категорий работодатели готовы существенно увеличить бюджеты на персонал.

В то же время для административных, офисных и общеуправленческих должностей уровень вознаграждения в основном остается близким к рыночной медиане.

Ожидания по зарплате и реальность: где самый большой разрыв

По словам Натальи Слинько, разрыв между ожиданиями соискателей и возможностями работодателей зависит от категории персонала.

Для топ-менеджеров и ключевых технических специалистов компания готова пересмотреть бюджеты и повысить уровень вознаграждения.

В то же время в сфере рабочих профессий ситуация иная.

"Часто именно кандидатам приходится соглашаться на предложенные условия. Вначале они могут рассчитывать на гораздо более высокую зарплату, но рынок показывает совсем другую картину", — отмечает эксперт.

В определенной степени это объясняется тем, что производственные предприятия сталкиваются с ограничениями по себестоимости продукции и не могут бесконечно повышать зарплаты.

Почему нехватка кадров в ОПК только усугубляется

Главной проблемой по-прежнему остается острый дефицит квалифицированных кадров.

Однако проблема заключается не только в нехватке специалистов. Работодатели ищут кандидатов, которые одновременно обладают необходимой квалификацией, готовы работать в производственной среде, согласны на предлагаемый уровень вознаграждения и, конечно же, проходят проверки на благонадежность.

Отдельным фактором стали требования безопасности. Некоторые предприятия особенно тщательно проверяют кандидатов в связи с доступом к конфиденциальной информации и технологиям.

Наибольшие дополнительные выплаты сегодня получают те категории работников, которых сложнее всего найти на рынке. Прежде всего это инженеры-конструкторы, специалисты по электронике, разработчики аппаратного обеспечения

По словам эксперта, сложности могут возникать даже у соискателей, которые имеют регистрацию или близких родственников на временно оккупированных территориях. Некоторые компании вообще не рассматривают таких кандидатов, тогда как другие проводят дополнительные проверки и оценивают риски в индивидуальном порядке.

Кадровый резерв также существенно сокращается из-за демографического кризиса, мобилизации и миграции населения.

В результате предприятия нередко конкурируют между собой за одну и ту же небольшую группу опытных инженеров и технических специалистов.

Высокая текучесть кадров стала новой проблемой

Высокая текучесть кадров стала очередным вызовом, о котором всё чаще говорят HR-специалисты.

По наблюдениям Натальи Слинько, часть сотрудников уходит из компании уже через два-три месяца после приема на работу.

Причиной часто становится слишком быстрый рост предприятий.

Многие оборонные компании создавались или расширялись фактически в условиях войны. Из-за этого внутренние процессы зачастую остаются недоработанными, а нагрузка на сотрудников оказывается значительно выше ожидаемой.

Частая смена персонала создает дополнительную нагрузку на HR-команды, которые вынуждены постоянно заполнять одни и те же вакансии.

Сможет ли ОПК решить кадровую проблему

По словам эксперта, в ближайшие годы кадровый дефицит будет оставаться одним из ключевых факторов, сдерживающих развитие украинского ОПК.

Даже в условиях роста зарплат предприятиям придётся конкурировать не только между собой, но и с ИТ-сектором, международными компаниями и зарубежными работодателями.

Поэтому успех в борьбе за персонал будет всё больше зависеть не только от уровня оплаты труда, но и от способности компаний выстраивать понятные процессы, обеспечивать стабильность работы и предлагать специалистам возможность профессионального развития в одной из важнейших отраслей страны.

Оператор БПЛА, инструктор по FPV-дронам — вакансии, входящие в топ самых востребованных в Украине Фото: Минцифры

Топ вакансий в ОПК с самыми высокими зарплатами

Несмотря на дефицит кадров, не все специалисты в оборонной отрасли могут рассчитывать на зарплаты выше рыночных. По оценкам HR-экспертов, самые высокие доходы сегодня предлагаются тем специалистам, которых сложнее всего найти и удержать.

1. Инструктор по FPV-дронам

Зарплата: 70–120 тыс. грн

Спрос на таких специалистов стремительно растет в связи с расширением программ подготовки операторов беспилотников.

2. Руководитель технических и производственных проектов

Зарплата часто превышает 100 тыс. грн

Именно проектные менеджеры входят в список наиболее востребованных специалистов, за которых компании активно соревнуются.

3. Инженер-конструктор и разработчик аппаратного обеспечения

Зарплата может составлять 80–120 тыс. грн и выше в зависимости от опыта и уровня ответственности.

Именно эта категория специалистов получает больше всего бонусов и дополнительных выплат.

4. Специалисты по электронике и радиотехнике

Зарплаты, как правило, составляют 60–100 тыс. грн, а для узкопрофильных экспертов могут быть значительно выше.

5. Инструктор летной школы и специалисты по подготовке операторов БПЛА

Зарплата: 55–75 тыс. грн.

Развитие беспилотных технологий привело к появлению нового сегмента высокооплачиваемых профессий.

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В то же время такие рабочие специальности, как сварщики, сборщики, операторы производства, хотя и остаются крайне важными для ОПК, не всегда получают зарплату выше среднерыночной. Во многих случаях работодатели делают ставку не на высокие оклады, а на гарантии занятости, стабильность работы и долгосрочные контракты.

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