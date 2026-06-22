За останні два роки оборонно-промисловий комплекс став одним із найактивніших роботодавців на українському ринку праці. Окремі виробники збільшували чисельність персоналу в 8-20 разів протягом року. Водночас інженери, технологи, оператори БпЛА та зварювальники залишаються найдефіцитнішими кадрами у галузі. Фокус проаналізував зарплати в Україні, бонуси та проблеми із наймом в ОПК.

Український оборонно-промисловий комплекс (ОПК) за останні два роки перетворився на одного з найбільших роботодавців країни. Підприємства, які ще до повномасштабної війни були нішевими виробництвами, сьогодні масштабуються, нарощують випуск продукції та борються за кваліфіковані кадри.

Попри високий попит на працівників і можливість мати роботу з бронюванням від мобілізації, дефіцит персоналу залишається одним із головних викликів галузі. Фокус з'ясував, кого сьогодні найбільше потребують оборонні підприємства, як змінилися зарплати та чому вакансії в ОПК нерідко залишаються відкритими місяцями.

Відео дня

Вакансії і дефіцит кадрів: кого найбільше шукають в ОПК

За словами директорки консалтингової компанії TalentMatch, HR-експертки Наталії Слинько, якщо раніше найбільше вакансій створювали ІТ-компанії, аграрний сектор та виробники товарів повсякденного попиту (FMCG), то сьогодні значна частина нових робочих місць формується саме в оборонній промисловості.

Найбільший попит наразі спостерігається на:

інженерів-конструкторів;

технологів;

фахівців з електроніки та радіотехніки;

операторів виробництва;

зварювальників;

спеціалістів із закупівель та логістики;

керівників виробничих і технічних проєктів.

Додатковою перевагою для кандидатів залишається можливість бронювання та відносно висока стабільність зайнятості порівняно з багатьма іншими галузями економіки.

Так, дані сервісу "Прозора роботаʼ свідчать, що лише у категорії "Державні установи — місцеве самоврядування", де також представлені вакансії оборонного та безпекового напряму, станом на 21 червня було розміщено понад 15 тис. вакансій.

Серед актуальних пропозицій представлені інструктор FPV-дронів, інструктор льотної школи, пілот БпЛА, оператор-тестувальник безпілотників, оператори наземних роботизованих комплексів та БпЛА.

Показово, що ще кілька років тому таких спеціальностей фактично не існувало на масовому ринку праці, а сьогодні вони входять до числа найбільш затребуваних.

Зарплатна ситуація та вимоги до кандидатів на посади в ОПК сьогодні досить неоднорідні Фото: з відкритих джерел

Зарплати в ОПК: хто заробляє найбільше

Попри поширене уявлення про високі зарплати в оборонній галузі, ситуація залишається неоднорідною.

За словами Наталії Слинько, найкращі компенсаційні пакети отримують саме дефіцитні фахівці.

"Для інженерів, конструкторів, розробників, технічних керівників і менеджерів проєктів рівень компенсації часто перевищує середньоринковий. Компанії конкурують за таких спеціалістів не лише між собою, а й з ІТ, телекомом та виробничим сектором", — пояснює експертка.

Зарплатна ситуація в ОПК сьогодні досить неоднорідна. Для дефіцитних спеціалістів (інженери, конструктори, розробники, технічні керівники, менеджери проєктів) рівень компенсації часто перевищує середньоринковий. Компанії змушені конкурувати за таких фахівців не лише між собою, а й з ІТ, телекомом та виробничим сектором

Натомість із робітничими спеціальностями ситуація складніша.

Зарплати операторів виробництва, збірників чи зварювальників часто перебувають на рівні середньоринкових або навіть дещо нижче очікувань кандидатів. Тут роботодавці намагаються компенсувати це можливістю бронювання і стабільними довгостроковими контрактами. Важливу роль грає і залученість у процес та громадянська позиція.

"Багато HR-фахівців, які приходять у галузь з інших секторів, стикаються з певним розчаруванням. Частина кандидатів розглядає вакансії ОПК лише через можливість бронювання, але не поділяє місію компанії та не готова працювати в інтенсивному темпі, характерному для оборонного виробництва.та соціальною значущістю роботи", — каже Наталія Слинько.

За кого роботодавці готові платити більше

Найбільші надбавки, бонуси та регулярні перегляди зарплат отримують працівники, яких найважче знайти на ринку.

Йдеться насамперед про інженерів-конструкторів, спеціалістів з електроніки, технологів, а також вузькопрофільних виробничих спеціалістів.

Саме для цих категорій роботодавці готові суттєво збільшувати бюджети на персонал.

Натомість для адміністративних, офісних та загальноуправлінських посад рівень компенсації переважно залишається близьким до ринкової медіани.

Зарплатні очікування та реальність: де найбільший розрив

За словами Наталії Слинько, розрив між очікуваннями кандидатів та можливостями роботодавців залежить від категорії персоналу.

Для топменеджерів і ключових технічних спеціалістів компанії готові переглядати бюджети та підвищувати рівень винагороди.

Водночас на рівні робітничих професій ситуація інша.

"Часто саме кандидатам доводиться погоджуватися на запропоновані умови. На старті вони можуть очікувати значно вищі зарплати, але ринок показує іншу картину", — зазначає експертка.

Певною мірою це пояснюється тим, що виробничі підприємства мають обмеження щодо собівартості продукції та не можуть безкінечно підвищувати зарплати.

Чому кадровий голод в ОПК лише посилюється

Головною проблемою залишається гострий дефіцит кваліфікованих кадрів.

Однак проблема полягає не лише в нестачі спеціалістів. Роботодавці шукають кандидатів, які одночасно мають потрібну кваліфікацію, готові працювати у виробничому середовищі, погоджуються на запропонований рівень компенсації і, звісно, проходять безпекові перевірки.

Окремим фактором стали вимоги безпеки. Частина підприємств особливо ретельно перевіряє кандидатів через доступ до чутливої інформації та технологій.

Найбільше додаткових виплат сьогодні отримують ті категорії працівників, яких найскладніше знайти на ринку. Передусім це інженери-конструктори, спеціалісти з електроніки, розробники апаратного забезпечення

За словами експертки, складнощі можуть виникати навіть у претендентів, які мають реєстрацію або близьких родичів на тимчасово окупованих територіях. Деякі компанії взагалі не розглядають таких кандидатів, тоді як інші проводять додаткові перевірки та оцінюють ризики індивідуально.

Суттєво звужують кадровий резерв також демографічна криза, мобілізація та міграція населення.

У результаті підприємства нерідко конкурують між собою за одну й ту саму невелику групу досвідчених інженерів і технічних спеціалістів.

Висока плинність кадрів стала новою проблемою

Висока плинність персоналу стала черговим викликом, про який дедалі частіше говорять HR-фахівці.

За спостереженнями Наталії Слинько, частина працівників залишає компанії вже через два-три місяці після працевлаштування.

Причиною часто стає надто швидке зростання підприємств.

Багато оборонних компаній створювалися або масштабувалися фактично в умовах війни. Через це внутрішні процеси нерідко залишаються недоопрацьованими, а навантаження на співробітників виявляється значно вищим за очікування.

Швидка зміна персоналу створює додатковий тиск на HR-команди, які змушені постійно закривати одні й ті самі вакансії.

Чи зможе ОПК вирішити кадрову проблему

За словами експертки, найближчими роками кадровий дефіцит залишатиметься одним із ключових обмежень розвитку українського ОПК.

Навіть за умов зростання зарплат підприємствам доведеться конкурувати не лише між собою, а й з ІТ-сектором, міжнародними компаніями та закордонними роботодавцями.

Тому успіх у боротьбі за персонал дедалі більше залежатиме не лише від рівня оплати праці, а й від здатності компаній будувати зрозумілі процеси, забезпечувати стабільність роботи та пропонувати фахівцям можливість професійного розвитку в одній із найважливіших галузей країни.

Оператор БпЛА, інструктор FPV-дронів - вакансії, які входять у топ затребуваних в Україні Фото: Мінцифри

Топ вакансій в ОПК із найвищими зарплатами

Попри кадровий дефіцит, не всі спеціалісти в оборонній галузі можуть розраховувати на зарплати вище за ринкові. За оцінками HR-експертів, найбільші доходи сьогодні пропонують фахівцям, яких найважче знайти та утримати.

1. Інструктор FPV-дронів

Зарплата: 70-120 тис. грн

Попит на таких фахівців стрімко зростає через масштабування програм підготовки операторів безпілотників.

2. Керівник технічних та виробничих проєктів

Зарплата часто перевищує 100 тис. грн

Саме менеджери проєктів входять до переліку найбільш дефіцитних кадрів, за яких компанії активно конкурують.

3. Інженер-конструктор та розробник апаратного забезпечення

Зарплата може сягати 80-120 тис. грн і вище залежно від досвіду та рівня відповідальності.

Саме ця категорія фахівців отримує найбільше бонусів і додаткових виплат.

4. Спеціалісти з електроніки та радіотехніки

Зарплати переважно становлять 60-100 тис. грн, а для вузькопрофільних експертів можуть бути значно вищими.

5. Інструктор льотної школи та фахівці з підготовки операторів БпЛА

Зарплата: 55-75 тис. грн.

Розвиток безпілотних технологій створив новий сегмент високооплачуваних професій.

Важливо

Від 30 до 300 тисяч: які контракти та зарплати очікують ЗСУ на першому етапі реформи (відео)

Водночас такі робітничі спеціальності як зварювальники, збиральники, оператори виробництва, хоча й залишаються критично важливими для ОПК, не завжди отримують зарплати вище середньоринкових. У багатьох випадках роботодавці ставлять не на високі оклади, а на бронювання, стабільність роботи та довгострокові контракти.

Нагадаємо, раніше Фокус аналізував доплати військовим та нові терміни служби. Юристи прокоментували ситуацію і пояснили, коли почнуть нараховувати надбавки військовослужбовцям.