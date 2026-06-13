Доплати військовим та нові терміни служби: коли почнуть нараховувати надбавки

Юлія Свириденко повідомила, коли будуть представлені зміни, що стосуються підвищення зарплат військовослужбовцям — грошового забезпечення військовослужбовців та зміни строків служби.

Міноборони України готує реформу, яка передбачає збільшення надбавок військовослужбовцям та чіткіші терміни служби. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко під час години запитань до уряду у Верховній Раді 12 червня.

А того ж дня цю інформацію підтвердив президент України Володимир Зеленський. Він назвав конкретні суми доплат військовослужбовцям і повідомив, коли їх почнуть нараховувати.

"Я вдячний парламентарям, які затвердили зміни до бюджету на 2026 рік, щоб посилити нашу оборону. Я вдячний партнерам, які нам допомагають", — сказав президент.

Щонайменше 30 тис. грн у тилу та 300 тис. грн на передовій: розміри нових доплат військовим

За словами Зеленського, нові підвищені виплати для військових очікуються вже в червні цього року.

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"Є ресурси, щоб збільшити виплати в армії. Мінімум 30 тисяч гривень у тилу. Чим більше саме бойових завдань, тим вищий рівень виплат. Будуть нові, відчутно вищі контракти для піхотинців. Триста тисяч гривень у середньому на першій лінії", – повідомив Глава держави.

Також Володимир Зеленський анонсував збільшення виплат для українських бойових командирів та підготовку нових контрактів для піхотинців із чіткими строками служби — 10, 14 та 24 місяці.

Міністерство оборони оприлюднить подробиці рішень, сказав Зеленський.

Зазначимо, що Юлія Свириденко повідомила, що найближчими тижнями Міноборони планує представити комплексну реформу, яка передбачає перегляд системи грошового забезпечення військовослужбовців та запровадження чіткіших строків служби.

За її словами, наразі в Міністерстві оборони триває розробка фінансової моделі, яка дозволить забезпечити стабільні та безперервні виплати військовослужбовцям як у поточному році, так і в наступних бюджетних періодах.

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко Фото: Юлія Свириденко / Facebook

Фінансування армії та зміни у виплатах військовослужбовцям — що відомо

Юлія Свириденко наголосила, що йдеться про значні бюджетні видатки, тому наразі триває робота над тим, щоб збалансувати фінансування та забезпечити стабільність підвищених доплат.

Поряд із фінансовим блоком реформи розробляються також зміни в системі проходження служби. Зокрема, йдеться про встановлення чіткіших і передбачуваніших термінів військової служби, що має зробити систему зрозумілішою для військовослужбовців.

Нагадаємо, днями стало відомо, що Рада підвищила зарплати поліцейським та рятувальникам. Незабаром правоохоронці отримуватимуть на 20-50% більше. Крім того, будуть впорядковані надбавки, які під час війни не змінювалися, а тепер залежатимуть від стажу та інших досягнень.

Також "Фокус" повідомляв, що Верховна Рада України підтримала зміни до державного бюджету на 2026 рік, збільшивши фінансування сектору безпеки та оборони на 1,5 трлн грн. Водночас, як раніше зазначав народний депутат Ярослав Железняк, документ не передбачає достатнього фінансування для підвищення зарплат військовослужбовцям.